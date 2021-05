Torna sul piccolo schermo la saga dedicata all’archeologo più amato del cinema. Indiana Jones e l’ultima crociata verrà trasmesso su Tv8 alle ore 21:30 di venerdì 7 maggio 2021. Scopri la trama ed il cast del film

Indiana Jones e l’ultima crociata: il cast del film in onda venerdì 7 maggio 2021 alle ore 21:30 su Tv8

Indiana Jones e l’ultima crociata è un film del 1989 per la regia di Steven Spielberg e terzo episodio della saga di film d’avventura dedicata all’archeologo immaginario interpretato da Harrison Ford. Il regista del film che ha vinto in carriera due premi Oscar come miglior regista per Schindler’s List – La lista di Schindler e per Salvate il soldato Ryan, torna qui a cimentarsi con le avventure del mondo di Indiana Jones in questo capitolo dove ha diretto due dei più grandi attori della storia del cinema.

Nei panni del dottor Jones ci sarà come sempre Harrison Ford, attore che ha legato indissolubilmente il suo volto a quello dell’archeologo più avventuriero di sempre, mentre in quelli del padre del dottore vedremo il compianto Sean Connery, attore che fu premio Oscar nel 1988 per The Untouchables – Gli intoccabili e che interpretò James Bond in alcuni episodi della nell’omonima saga dedicata all’agente segreto.

La storia raccontata nel terzo capitolo della saga è ambientata in Europa nel 1938. Indiana Jones sarà alle prese con il Santo Graal, il calice leggendario dal quale come si racconta Gesù bevve durante l’ultima cena. Come accaduto negli altri film, il noto archeologo risulterà attratto da un’altra avventura legata ad una misteriosa e affascinante leggenda che lo vedrà contrapporsi ai nazisti. In questo caso sarà mosso all’azione non solo dallo spirito di scoperta ma anche perché viene a sapere che il padre Henry Jones Sr.

(interpretato da Sean Connery) è stato rapito per le scoperte che stava conducendo sul Santo Graal. Riuscirà Indiana Jones a ritrovare il calice leggendario e a salvare il padre rapito? Lo scopriremo tra fughe rocambolesche e vecchi amori.