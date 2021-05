Ubaldo Pantani, celebre imitatore, sarà ospite della trasmissione Top Dieci condotta da Carlo Conti questo venerdì 7 maggio. La sua squadra, composta anche da Giorgio Panariello e Lucia Ocone, dovrà cercare di primeggiare su quella formata da Alba Parietti, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. a chi è Ubaldo Pantani? Tutte le curiosità su carriera, vita privata e vecchi amori del comico toscano.

Ubaldo Pantani chi è: dagli esordi a “Mai dire…”

Ubaldo Pantani ha 50 anni ed è nato a Cecina il 31 marzo 1971. Si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Pisa, ma sono il teatro e la televisione la sua vera strada.

Inizia la carriera da comico su Rai2 nel programma Macao di Gianni Boncompagni, vestendo i panni di una esploratrice maldestra. Ha poi partecipato anche al programma Nessun Dorma condotto da Paola Cortellesi, ma il successo arriva con le sempre più frequenti apparizioni in Mai dire…condotto dalla Gialappa’s Band.

Le sue imitazioni stupiscono il pubblico televisivo: tra le più famose quelle dei concorrenti del Grande Fratello e cavalli di battaglia come Lapo Elkann, Gianluigi Buffon, Stefano Bettarini e Massimo Giletti.

Ubaldo Pantani carriera: l’esperienza a “Quelli che il calcio“

Nel 2010 Ubaldo Pantani entra nella squadra di Quelli che il calcio e affianca con le sue imitazioni i vari presentatori che si sono susseguiti alla conduzione, cercando però di portare sempre nuovi personaggi.

Tra le ultime imitazioni portate in scena da Pantani, quella di Simone Inzaghi, di Andrea Pirlo e del giornalista Paolo del Debbio.

Durante il Festival di Sanremo 2017, condotto da Carlo Conti, affianca Nicola Savino e la Gialappa’s Band nel Dopofestival e sale per due volte sul palco dell’Ariston. Negli ultimi anni, si è continuato a ritagliare un posto in televisione, apparendo sia in Quelli che… dopo il TG e in Affari tuoi – Viva gli sposi.

Sul curriculum anche qualche film al cinema, esperienza iniziata nel 2011 con Manuale d’amore 3 e proseguita poi con Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi e infine Tutti per 1 – 1 per tutti sempre con Giovanni Veronesi.

Ubaldo Pantani vita privata e amori: la storia con Virginia Raffaele

La grande passione per il calcio di Ubaldo Pantani è evidente dalle sue numerose imitazioni, oltre al fatto che è un tifosissimo della Spal. Il comico però è anche un appassionato di musica e pare abbia un predilezione per il gruppo rock demenziale degli Skiantos.

Sul fronte della vita privata, Ubaldo Pantani risulta attualmente single. Si è molto parlato in passato della sua lunga relazione con la comica ed imitatrice Virginia Raffaele: i due erano anche colleghi nella trasmissione Quelli che il calcio, ma ad oggi la loro relazione è finita. Di recente, la stessa Raffaele ha dichiarato di sentire fortemente la mancanza della figlia di Ubaldo Pantani, avuta da una precedente relazioni, con la quale aveva costruito un ottimo rapporto.