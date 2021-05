Reduce dalla sfortunatissima esperienza a L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si racconta oggi a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Il forzato abbandono a causa di un infortunio all’occhio l’ha portata a ritornare in Italia e a ricucire definitivamente il rapporto con mamma Irma, interrotto da tempo. “Mi sono accorta di quante cose mi sono mancate di lei“, ammette la conduttrice.

Elisa Isoardi e l’avventura a L’Isola dei Famosi

L’edizione de L’Isola dei Famosi attualmente in corso si sta rivelando disastrosa per la salute dei naufraghi. Tanti i concorrenti che, di settimana in settimana, hanno dovuto fare i conti con guai fisici: da Brando Giorgi a Paul Gascoigne, entrambi costretti al ritiro, sino a Elisa Isoardi.

Anche la conduttrice non è scampata alle difficoltà: a mettere a rischio la sua salute è stato un tizzone ardente, gettato dal vento sul suo occhio. Inevitabili gli accertamenti medici, sino al ritorno in puntata con una vistosa benda sull’occhio.

Tuttavia le sue condizioni di salute non le hanno concesso di rimanere in gioco e così Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare il reality e fare ritorno in Italia. Nonostante la sfortunata esperienza in Honduras, la conduttrice porta con sé solo bellissimi ricordi ed un percorso di crescita interiore non indifferente.

A Verissimo, ospite quest’oggi di Silvia Toffanin, racconta la sua avventura e descrive il ritrovato rapporto con mamma Irma.

Il rapporto interrotto con mamma Irma

Tra le tante emozioni vissute in Honduras, Elisa Isoardi ha avuto modo di ricevere il supporto a distanza di mamma Irma. Il loro rapporto si era radicalmente incrinato con il passare del tempo, a causa di argomenti non chiariti e silenzi assordanti che le hanno gradualmente allontanate. Ma proprio a L’Isola dei Famosi la conduttrice ha avuto modo di ricucire questo rapporto grazie a un dialogo a distanza con la madre, presente in studio.

Quanto è bastato per ritrovarsi, al termine della sua esperienza nel reality.

A Verissimo la Isoardi spiega per quale motivo si fosse allontanata da sua mamma: “Mia mamma è una grande donna. Non si ferma mai su nulla e io a volte da figlia provavo a chiederle aiuto. Ma lei è fatta così, non credeva nel fatto che io potessi essere più debole, forse non lo accettava. E non c’era più dialogo. Io mi ero allontanata. Stavo sbagliando e trattavo male anche lei“.

“Tra madre e figlia basta uno sguardo“

Sebbene i rapporti si fossero incrinati, Elisa Isoardi è sempre stata convinta che le cose si sarebbero risolte.

Questa consapevolezza l’ha acquisita proprio in Honduras, quando ha avuto modo di chiarirsi a distanza con mamma Irma e capire così che, in fondo, mai nulla avrebbe potuto realmente allontanarle. E così, tornata in Italia in seguito al ritiro dal reality, ha riabbracciato sua mamma: “Non ce l’avevo con lei ma probabilmente con me stessa e lei questo l’aveva capito. Dovevo riordinare un po’ di cose della mia vita. Lei è stata brava, perché se mi avesse aiutata in modo vittimistico, sarei scappata.

Invece mi ha fatto sfogare e poi è bastato venirmi a prendere alla stazione e basta. Siamo andate a casa insieme. Ne abbiamo parlato, ma poco, l’abbiamo sfiorato l’argomento perché tra madre e figlia basta uno sguardo ed è la cosa più bella. Mi sono accorta di quante cose mi sono mancate di lei nel periodo precedente“.

