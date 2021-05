Oggi sabato 8 maggio 2021 su Italia 1 andrà in onda il secondo capitolo della saga dei film di animazione dedicata alla banda di amici animalesca. Madagascar 2 – Via dall’isola è un film Dreamworks del 2008, fortunato sequel di Madagascar, che vede la continuazione delle avventure degli animali scappati dallo zoo di Central Park.

Madagascar 2 – Via dall’isola: la trama del film che andrà in onda sabato 8 maggio alle 21:20 su Italia 1

Madagascar 2 – Via dall’isola è il secondo capitolo dell’omonima saga dedicata alle avventura di un gruppo di 4 animali inizialmente rinchiusi allo zoo di Central Park di New York.

In questa seconda avventura scopriremo di più sul nostro amico leone Alex, del quale verremo a sapere le origini della sua storia e come mai si è ritrovato rinchiuso nello zoo di Central Park a New York.

Il passato che ritorna nella vita di Alex toccherà anche quelle degli altri 3 amici che sono Marty la zebra, Melman il maschio di giraffa ed infine Gloria l’ippopotamo. I quattro amici escogitano un piano per tornare nello zoo perché non si sentono molto adatti alla vita in natura. Il piano subisce una grande deviazione quando l’aereo che avevano rimesso in sesto per partire si imbatte in una avaria ed i 4 amici finiscono sperduti nella giungla.

Sarà questo l’inizio per delle nuove avventure per il gruppo che vedranno Alex di fronte al suo passato e Marty alle prese con delle curiose crisi di identità.

Madagascar 2 – Via dall’isola: le curiosità del film in onda sabato 8 maggio alle 21:20 su Italia 1

Il franchisee di Madagascar è uno dei più apprezzati dal pubblico italiano che si è affezionato facilmente ai 4 simpatici amici animali e alle loro avventure. Se per il pubblico più giovane è stato istantaneo apprezzare gli animali protagonisti della storia, per i più grandi forse è servito un escamotage tecnico.

Infatti una interessante curiosità è legata al doppiaggio del film, dato che per 2 animali sono state scelte le voci di due amati comici famigliari al grande pubblico. Nella fattispecie ascolteremo le voci del duo comico Ale e Franz, che doppiano rispettivamente Alex il leone e Marty la zebra.