Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, la giornata di domenica sembra volervi regalare qualche importante possibilità lavorativa, specialmente se la vostra professione non vi dovesse soddisfare a fondo. Un vostro amico o parente potrebbe avanzarvi un’offerta, valutatela a dovere assieme anche al supporto della vostra eventuale dolce metà, che sarà sicuramente in grado di consigliarvi al meglio delle sue possibilità!

La giornata, poi, non dovrebbe presentarvi grosse o importanti sfide, quindi godetevi questo bel sole, rilassatevi e divertitevi che il mese di maggio potrebbe avere ancora importanti migliorie per voi ad attendervi!

Oroscopo Sagittario, 9 maggio: amore

Le prospettive amorose si configurano come decisamente positive nel corso di questa domenica, carissimi nati sotto il segno del Sagittario! Se foste impegnati da tempo, la vostra dolce metà potrebbe spingervi ad aprirvi un po’ di più, sia sentimentalmente che sessualmente, non fatevi frenare!

Mentre per voi single sembrano poterci essere importanti novità proprio a partire da domenica, seppur potrebbero realmente concretizzarsi tra qualche giorno.

Oroscopo Sagittario, 9 maggio: lavoro

Se qualche preoccupazione lavorativa vi avesse seguiti fino a questo punto del fine settimana, allora sappiate che è arrivato il momento di superarla definitivamente. Potrebbe rivelarsi difficile, ma cercate di andare oltre perché tanto i problemi non trovano una soluzione se voi non siete fisicamente sul posto di lavoro, quindi è inutile continuare a rimuginarci su.

Oroscopo Sagittario, 9 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi garantisce un po’ del suo influsso benefico, purché sappiate non pretendere troppo da lei. Potrebbe concretizzarsi in nuove entusiasmanti possibilità per i single, o potrebbe essere proprio quella nuova offerta lavorativa. Insomma, guardatevi un po’ attorno senza cercare di forzarla.