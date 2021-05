Torna una nuova settimana in compagnia di Un posto al sole a partire da lunedì 10 maggio 2021 come al solito dalle 20:45 su Rai 3. Continueremo a passare le serata in compagnia della soap che è arrivata alla sua 24esima stagione e che continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni.

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Scopriamo insieme le anticipazione della trama delle puntate che vedremo in onda nella striscia settimanale che va dal 10 maggio al 14 maggio. Continuano gli sviluppi della soap Un posto al sole, dopo quanto successo la scorsa settimana, con Roberto Ferri che sarà ancora una volta al centro delle prossime puntate.

Quali saranno gli sviluppi che vedremo in onda?

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 10 maggio

Alberto cercherà di riconquistare il proprio impiego dopo le beghe legate al licenziamento di Barbara e la pressione del dover versare gli alimenti a Clara. Franco resta sempre vigile sulla figura di Pietro Abbate mentre Mariella e Guido si spendono per far rientrare le problematiche tra Cerruti e Bice.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 11 maggio

Ferri ed i suoi piani per i “cantieri” stanno per essere smascherati tanto che Franco continua nella sua caccia di informazioni in merito, scoprendo altre importanti novità.

Alberto è sempre più in crisi dopo la rottura con Clara che a sua volta cerca di andare avanti ricostruendo la propria vita.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 12 maggio

Franco è a buon punto con le sue indagini e crede di aver trovato la pista giusta sugli assassini di Ernesto, continuando così a cercare di fare giustizia per questo caso. Michele è ancora alle prese con la ricerca di una sua stabilità e tranquillità mentre vedremo Silvia che è entrata nei pensieri insistenti di uno dei clienti della caffetteria.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 13 maggio

Le vicissitudini della vendita dei cantieri aggraverà le difficoltà delle vite di Roberto e Pietro che li metterà di fronte a delle difficile discussioni. Franco rischia di mettersi nei guai per le indagini che sta portando avanti mentre Giulia cerca di capire il comportamento di Bianca. Silvia decide di confrontarsi con Ornella per la crisi con il compagno.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 7 maggio

Roberto fa i conti con le sue difficoltà che lo vedono sempre più vicino alla rovina con Pietro che cerca di risolvere le sue vicissitudini architettando un piano.

Franco sembra aver individuato una pista che lo metterà alla ricerca di Starace. Renato si comporterà da buon amico con Niko, spronando l’avvocato a riprendersi e reagire.