Durante la puntata serale di Amici dell’8 maggio sono stati decretati i finalisti di questa fortunata edizone.

Il primo a ricevere l’ambita maglia dorata è stato Aka7even, dopo una dedica d’amore alla sua città, Napoli, criticata da Stefano De Martino. In seguito, è stata la volta di Giulia e Sangiovanni.

Gli ultimi finalisti, Deddy e Alessandro, hanno ricevuto il verdetto fuori dallo studio. In particolare, Deddy, è stato vittima di un emozionante scherzo.

Semifinale di Amici: i primi 3 finalisti

La finale dell’edizione 2021 di Amici si avvicina. Durante la puntata serale dell’8 maggio sono stati svelati i nomi degli allievi che si batteranno per la vittoria finale.

Aka7even ha conquistato la prima maglia disponibile della semifinale di Amici. Il cantante si è detto incredulo: “Non me l’aspettavo“. La professoressa Anna Pettinelli si è commossa a questa notizia: “Vorrei abbracciarlo e baciarlo… Sono molto contenta di te… Sei un talento“.

Dopo il cantante, è stata la volta di Giulia, che ha vinto la sfida tra i ballerini della scuola conquistando un posto in finale. A essere promosso in finale, in seguito, anche Sangiovanni: “Significa un po aver trovato il mio posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta.

Qui, per la prima volta, mi sono sentito compreso“.

Semifinale di Amici: lo scherzo a Deddy, anche Alessandro in finale

La finale di Amici 2021 sarà disputata da cinque allievi. Questa novità non è stata comunicata subito né agli allievi, né al pubblico a casa nel corso della semifinale di Amici. In casetta, Alessandro ha saputo da Maria De Filippi di essere finalista: “Tanta fatica ma ce l’hai fatta“.

Deddy, convinto d’essere stato eliminato, ha salutato Maria De Filippi, che, invece, gli ha comunicato che anche lui fosse un finalista.

Il ragazzo si è commosso: “Son proprio contentissimo, son contento di dove son arrivato… Non ci credo… Non l’avrei mai pensato, mai“.

