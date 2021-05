Lunedì 10 maggio 2021 saranno trasmessi altri due episodi della nuova serie tv prodotta da Indigo Film con la collaborazione di Rai Fiction. Chiamami ancora amore andrà in onda lunedì 10 maggio 2021 alle dalle ore 21:20 su Rai1.

Chiamami ancora amore: la trama della serie televisiva in onda su Rai1

Dopo i buoni ascolti fatti registrare nel primo appuntamento con gli episodi della serie tv made in Rai Fiction, torna Chiamami ancora amore lunedì 10 maggio 2021 con un nuovo appuntamento diviso in due episodi. Continueremo a seguire la storia dei due protagonisti, Anna ed Enrico, interpretati da Greta Scarano e Simone Liberati, sempre alle prese con una crisi conflittuale che sta minando le loro certezze e di conseguenza la loro famiglia, composta da loro due e da un figlio.

Nei primi due episodi abbiamo imparato a conoscere le vicende di questa famiglia che sta facendo i conti con una rottura alquanto burrascosa e difficile da sopportare, che sta vedendo i due genitori di Pietro mettere il figlio al centro del loro scontro. A questo scontro ha iniziato ad interessarsi un assistente sociale, la Rosa Puglisi interpretata da Claudia Pandolfi, che dovrà sbrogliare la matassa che le è arrivata tra le mani.

Chiamami ancora amore: le anticipazioni del secondo appuntamento con la serie di Rai1

Dopo le puntate della scorsa settimana, nella seconda appuntamento di Chiamami ancora amore vedremo il primo episodio che si intitolerà La Mela. L’assistente sociale Rosa Puglisi sta valutando Anna come madre e se in passato abbia palesato difficoltà ad occuparsi di Pietro. Per questo la donna cerca di scoprire di più del passato di Anna, nello specifico quando il bambino era nato da poco tempo. La scelta di questo approfondimento del passato dipende da Enrico che ha spronato l’assistente sociale ad indagare bene questo aspetto perché lui stesso ha ricordi negativi rispetto al rapporto morboso instauratosi tra made e figlio.

La Puglisi quindi cerca di portare a termine queste indagini avvicinando altri personaggi per capirne di più.

Nella seconda puntata intitolata Il secondo, invece, verranno a galla degli aspetti problematici del padre Enrico. L’assistente sociale sarà messa al corrente di alcune informazioni poco chiare per le quali una volta l’uomo sembrerebbe aver portato il figlio in ospedale. La posizione di Pietro sembra aggravarsi quando anche il suo allenatore di calcetto le darà delle notizie in merito all’uomo.

