Gerusalemme, Hamas lancia 7 razzi dalla Striscia di Gaza: evacuato il Muro del Pianto il parlamento

Sale la tensione in Israele: è notizia di questi minuti, dopo nuovi scontri che si sono verificati nella giornata di oggi, quella relativa al lancio di razzi che sarebbero stati scagliati dalla Striscia di Gaza verso Gerusalemme.

Sarebbero 30 in realtà i razzi rivendicati in questi momenti da Saraya Al-Quds, l’ala militare della Jihad islamica che controlla la Striscia di Gaza e che secondo le emittenti arabe avrebbe attaccato Gerusalemme. Non si ha percezione al momento se il lancio dei razzi abbia mietuto vittime o provocato feriti, di certo vi è stata la conferma di esplosioni – 3 – che sarebbero state sentite a Gerusalemme.

Suonata la sirena dall’allarme, le autorità israeliano hanno dato immediato ordine di evacuare in via precauzionale il Muro del Pianto e la Knesset, il parlamento.

People in #Jerusalem running for cover, as the city comes under rocket barrage from #Gaza. pic.twitter.com/aoSxvKOa4t