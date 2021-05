Il paradiso delle signore torna questa settimana con una nuova striscia quotidiana in onda dalle ore 15:55 su Rai 1. Ecco le anticipazioni della soap italiana della settimana che viene trasmessa da lunedì 10 maggio 2021 a venerdì 14 maggio 2021.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Sono moltissimi i fan che ogni giorno seguono le vicende della soap italiana Il paradiso delle signore trasmessa su Rai 1 e tanto apprezzata dagli appassionati. La scorsa settimana abbiamo visto i protagonisti della soap barcamenarsi tra il progetto di portare il Paradiso negli Stati Uniti e anche decisi faccia a faccia tra i protagonisti mentre Marcello cerca di sfuggire alla giustizia lasciando Milano.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 10 maggio

Marta e Vittorio pare che siano vicini ad un avvicinamento. Anche se Vittorio sembra ancora essere tormentato da da quello che si è verificato tra lei e Dante e quindi Marta stessa capisce come sia arrivato il momento di dover prendere una decisione su Dante. Cosimo ha delle remore e si pente della scenata fatta a Gabriella, decidendo di scusarsi con lei e con Salvatore. Poco prima di fuggire vedremo Marcello avere degli attimi di passione intensa con Ludovica.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 11 maggio

Agnese viene a sapere dei problemi con la giustizia di Marcello. Intanto continua l’azione di Cosimo volt a convincere Gabriella di essere cambiato, tanto che andrà direttamente dal Commendatore per scusarsi di averlo accusato in maniera ingiusta. Vedremo Marta e Vittorio godersi un po’ di ritrovata serenità, cercando anche farsi vedere in pubblico molto tranquilli ed affiatati ciononostante il matrimonio non sembra ancora salvo. Marcello è intento a prendere una decisione molto coraggiosa che lo possa aiutare.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 12 maggio

Marta è ancora in crisi e si confiderà con Federico che sembrerà volerla aiutare a salvare il suo matrimonio.

Dora cerca di risolvere i suoi dubbi ma farà i conti con la triste realtà che vede Nino, l’uomo di cui è innamorata, essere un futuro prete. Marcello alla fine ha deciso di non fuggire e Ludovica lo capirà ma adesso è in carcere a Milano. Vittorio e Marta sembra ad una svolta decisiva che li vorrà avvicinare definitivamente senza farsi più del male.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 13 maggio

Armando e Ludovica decideranno di andare a trovare Marcello in carcere, con Ludovica che promette a Marcello di voler trovare un modo per dimostrare la sua innocenza.

Vedremo la vita di Cosimo arrivare ad una svolta quando deciderà di andare via da Milano e di comunicarlo a Gabriella. Ovviamente vorrebbe avere tutta l famiglia al suo fianco. Infine ci sarà una bella notizia da dare per Rocco: vorrà annunciare ufficialmente il suo fidanzamento con Maria.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 14 maggio

Nella puntata finale della settimana vedremo Rocco alle prese con la comunicazione ai genitori di Maria di volerla sposare.

Gabriella svela a Salvatore che esiste la possibilità che lei lasci Milano. Marta e Vittorio sembrano finalmente sereni e con un equilibrio ritrovato. Tuttavia dovranno fare i conti con un colpo di scena che scombussolerà la loro ritrovata serenità. Gloria deciderà di raccontare ad Armando i misteri sul suo passato.