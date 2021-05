Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 11 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Voi del Sagittario sembrate essere davanti ad un martedì non esattamente al top della forma possibile. Venere e Mercurio, per voi, assumono posizioni piuttosto scomode in giornata, causandovi qualche grattacapo non indifferente per quanto riguarda la sfera privata, sia sotto il piano amoroso che sotto quello famigliare.

Il dialogo non sembra essere affatto favorito, rischiando di far degenerare in fretta le varie discussioni che potreste essere chiamati ad affrontare. L’unico aspetto che non sembra essere toccato dalle dissonanze astrali è la sfera lavorativa, dove dovreste trascorrere una giornata tutto sommato positiva e senza grandi o fastidiosi inciampi da parte del destino.

Oroscopo Sagittario, 11 maggio: amore

Prestate veramente tanta attenzione alla sfera sentimentale, cari amici del Sagittario. La vostra dolce metà potrebbe richiedervi dei maggiori sforzi per il benessere della coppia, avvertendovi come leggermente distanti e sempre con la testa tra le nuvole.

La comunicazione e il dialogo sono decisamente sfavorite dai transiti astrali e il litigio potrebbe presto degenerare, quindi state attenti a cosa dite e come vi muovete e, soprattutto, cercate di non pretendere di avere ragione a tutti i costi.

Oroscopo Sagittario, 11 maggio: lavoro

Il turno lavorativo non dovrebbe porvi davanti a problemi rilevanti di nessun tipo e dovreste riuscire a concludere tutto senza grossi inghippi. Occhio solamente alla comunicazione perché essendo sfavorita, le cose non cambiano per quanto riguarda il lavoro, ma non dovrebbe costituire un reale problema!

Forse potreste non sentirvi troppo soddisfatti, ma cercate di non farvene un pensiero fisso.

Oroscopo Sagittario, 11 maggio: fortuna

Cari Sagittario, sembra essere particolarmente importante anche evitare di sperare nelle svolte che la Dea bendata della fortuna vi riserva. Meglio anche evitare investimenti o spese folli in giornata, perché entro fine mese potreste essere chiamati a spendere una cifra ingente per risolvere un qualche tipo di problema.