Il trono di Samantha Curcio si è concluso con la scelta del calciatore della Lupa Roma Alessio Ceniccola. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi ha mostrato la scelta della 30enne del Cilento: i due, subito dopo, hanno pubblicato alcune storie sul profilo Instagram per condividere la gioia per l’atteso momento.

Samantha Curcio e Alessio: primo bacio dopo Uomini e Donne

La puntata del dating show di Maria De Filippi oggi si è chiusa con la consueta pioggia di petali rossi: la tronista Samantha Curcio doveva scegliere tra Bohdan e Alessio, ma per molti spettatori la donna stava portando avanti un trono già concluso da tempo, perché era già chiara quale sarebbe stata la sua decisione finale.

Samantha ha scelto il calciatore 26enne che subito dopo la puntata ha pubblicato un video in cui “sboccia” insieme alla nuova fidanzata.

Nel video infatti, Alessio Ceniccola e Samantha Curcio festeggiano aprendo insieme una bottiglia e scambiandosi un bacio, il primo “extra scelta” per la nuova coppia. In sottofondo, le note della canzone Tutta la notte di Sangiovanni, attualmente concorrente di Amici. Nelle altre storie, oltre a ricondividere immagini dalla puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, si mostrano insieme e felici, proprio come quando sono stati ricoperti di petali nello studio di Maria De Filippi.

Samantha Curcio ha scelto Alessio: il momento della scelta a Uomini e Donne

Alessio Ceniccola è rimasto molto stupito dalla scelta di Samatha: per usare una metafora calcistica a lui cara, più che aver vinto lui è stato Bohdan a perdere la partita. L’operaio ucraino infatti non è stato scelto da Samantha Curcio, che a fine puntata si è sfogata dicendo che “Non hai fatto niente di niente… Dispotico… Estremamente egoista“.

Altre parole invece quelle per Alessio Ceniccola, al quale ha detto: “Tu mi hai disarmata da subito.

La mia prima vera dichiarazione d’amore… Per me non sei quanto è difficile: Vorrei tu fossi il mio fidanzato“. Il ragazzo poco prima si era detto agitato per l’imminente decisione, ma quando Samantha ha pronunciato l’ultima frase e sono iniziati a piovere petali rossi, ha abbracciato Samantha, la sua nuova compagna.

