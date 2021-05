A differenza di quanto accaduto nelle prime due puntate, la miniserie Buongiorno, mamma! andrà in onda martedì 11 maggio 2021 quando vedremo due nuovi episodi in onda su Canale 5. Un cambio di serata che accade spesso negli ultimi mesi del palinsesto di Rai e Mediaset spesso anche alle prese con problemi legati al Covid-19.

Intanto però su Canale 5 continua la storia della famiglia Borghi, con Raoul Bova ad interpretare il capofamiglia Guido. Le anticipazioni della puntata di oggi

Buongiorno, mamma! – ecco perché andrà in onda oggi di martedì

Il palinsesto delle reti televisive è sempre in fermento e muta a seconda delle necessità e delle scelte delle aziende che gestiscono la programmazione.

Questa volta è toccato a Buongiorno, mamma! traslocare per via di scelte prettamente strategiche.

Infatti la mossa di Mediaset di spostare la miniserie nella prima serata di martedì sarebbe legata alla concorrenza della tv pubblica della Rai. Il forfait di Ulisse, il programma di Alberto Angela andato in stand by per via di un focolaio di Covid-19 nella troupe televisiva, che la Rai pare, stando alle voci sul web, avrebbe prontamente coperto con una puntata della serie di film sull’ispettore Montalbano.

Al momento, il sito ufficiale del palinsesto della Rai riporta ancora Ulisse nella programmazione. Non resta quindi che attendere domani per vedere eventuali cambiamenti.

Buongiorno, mamma!: le anticipazioni della trama degli episodi in onda martedì 11 maggio

Nella puntata di oggi vedremo Agata sempre più inserita nella famiglia che ha l’intento di organizzare una festa di compleanno per Guido, che però non reagirà molto bene a questo slancio ricollegando il tutto ad un episodio che fa parte del suo passato. Nel frattempo la figlia Sole riceverà delle attenzioni inaspettate da parte di Federico, che sembra essersi ricreduto dopo le titubanze iniziali sulla gravidanza.

Trasportato dalle insicurezze, Guido si trova a dover decidere se far entrare sempre di più dentro le sue vicende famigliari Agata e sembra essersi deciso ad allontanare la ragazza dalla sua famiglia. Contemporaneamente lo stesso Guido si sa avvicinando sempre più alla figura di Miriam, della quale scoprirà un segreto. Continuano intanto i pensieri di Jacopo su Greta, con il ragazzo che dovrà decifrare per bene i suoi sentimenti.

Per terminare a fine puntata spunterà fuori un segreto che destabilizzerà la vita di tutti.

