Elisabetta in lacrime a Uomini e Donne. La Dama è affranta per la fine della conoscenza con Luca Cenerelli, che già aveva attirato tante critiche.

I due hanno sempre parlato di una conoscenza ma, mentre la Dama desiderava che si trasformasse in qualcosa di più concreto, il Cavaliere ha sempre negato un trasporto importante per Elisabetta.

Nell’ultima puntata i due hanno chiuso la loro conoscenza, ma Elisabetta sembra non aver superato questa decisione. Lo sfogo della Dama ha attirato le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Elisabetta in lacrime per la fine della storia con Luca Cenerelli

La telenovela tra Luca Cenerelli ed Elisabetta a Uomini e Donne continua.

Una scena strappalacrime, con i due protagonisti del parterre che s’incontrano subito dopo la fine della scorsa puntata e, mentre s’abbracciano e piangono si confrontano: “Ti voglio bene però non abbastanza“. Il video è stato mandato in onda proprio con un sottofondo musicale da soap opera. Ma, se si riflette sul fatto che, i due non sono mai stati una reale coppia, il tutto sembra piuttosto surreale.

Luca Cenerelli ha sempre dichiarato di non provare un particolare trasporto per Elisabetta, quindi vederla singhiozzare per il Cavaliere, non convince del tutto.

La Dama ha dichiara palesemente i suoi sentimenti: “Non lo so perché non riesco a staccarmi da te… Mi sento martoriata dentro… Mi sono innamorata“.

Elisabetta piange e viene attaccata dagli opinionisti

Elisabetta oggi ha pianto per la fine della sua storia con Luca Cenerelli a Uomini e Donne. La Dama ha anche raccontato di aver incontrato il Cavaliere e di aver passato comunque la notte con lui.

La rivelazione di Elisabetta fa scattare Tina Cipollari: “Una grandissima delusione… Dopo due mesi per quanto puoi essere coinvolta“.

Anche Gianni Sperti ha attaccato duramente la Dama: “Sei tu che non vuoi vedere… Ma allora sei scema?

“.

