Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

I transiti che caratterizzeranno il vostro mercoledì, cari amici della Bilancia, non sembrano essere del tutto positivi. Un tono leggermente intaccato, oltre ad un umore altalenante, potrebbe interessarvi per tutta la giornata, rendendovi talvolta poco produttivi e ancor meno invogliati ad impegnarvi.

Plutone e Marte vi potrebbero spingere ad una sorta di fuga dalle complicazioni che loro stessi vogliono porvi davanti, portandovi a seguire gli eventi passivamente dall’esterno, subendone però alcune conseguenze non proprio ottimali. Sarà Saturno a provare a mantenere alto il vostro umore, accentuando la vostra capacità di sdrammatizzare anche in situazioni tese.

Oroscopo Bilancia, 12 maggio: amore

Questo mercoledì sarà fondamentale, cari amici single della Bilancia, per capire se quella persona che vi fa battere il cuore possa essere giusta o meno per voi.

Grazie alle vostre spiccate doti di analisi riuscirete a mettere in discussione voi stessi e l’altra persona, capendo cosa entrambi vogliate ottenere dalla relazione e se quella sia la strada migliore da seguire per voi!

Oroscopo Bilancia, 12 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro sembrate poter essere investiti da una nuova dose di mansioni e responsabilità, che potrebbero far vacillare leggermente la vostra sicurezza in voi stessi. Non si tratta di nulla che possa causarvi chissà quale problema, basterà che vi fermiate un attimo, convincendovi delle vostre buonissime capacità!

Sapete di potercele fare, non fatevi abbattere da qualche pensiero negativo, non ne vale la pena!

Oroscopo Bilancia, 12 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, però, sembra avere qualcosa di importante ed emozionante in serbo per voi. Non dovrete cercarlo con il lanternino, ma sembra che vi possa letteralmente piovere addosso, quindi lasciatevi stupire senza pensarci in ogni istante della giornata, carissimi Bilancia.