Falchi e Convertini al timone di Weekend Uno: quando inizia il nuovo programma su Rai1

Anna Falchi e Beppe Convertini tornano a far coppia fissa quest’estate. Nelle calde mattine dei fine settimana di luglio e agosto saranno al timone di una nuova e inedita rubrica: Weekend Uno.

Weekend Uno, il nuovo programma: quando va in onda

L’attrice italo-finlandese Anna Falchi e il volto di Linea Verde Beppe Convertini tornano a far compagnia in estate al pubblico dell’ammiraglia Rai. A partire da fine giugno, i sabati e domeniche mattine di luglio e agosto saranno dedicati al loro nuovo talk-show Weekend Uno. Lo show sarà in onda su Rai1 subito dopo il TG delle 8, nella stessa fascia oraria attualmente ricoperta da Monica Setta e Tiberio Timperi con il fortunato programma Unomattina in famiglia.

Dunque, la vincente coppia Setta-Timperi prenderà probabilmente una pausa dopo i lunghi mesi invernali passati a tener compagnia al pubblico tutte le mattine dei fine settimana. Comunque, tornando al nuovo format Weekend Uno non sono molte le informazioni trapelate a riguardo. Probabilmente, i contenuti trattati saranno simili a quelli proposti dalla trasmissione dell’estate scorsa C’è tempo per…, gestita sempre dai colleghi Beppe Convertini e Anna Falchi.

Falchi e Convertini, i due conduttori di nuovo insieme dopo C’è tempo per…

Come detto, non è la prima volta che il pubblico della Rai vede primeggiare tra i programmi estivi la coppia Anna Falchi e Beppe Convertini.

Già l’anno scorso erano alla conduzione di C’è tempo per… lo spin-off di Unomattina Estate. La trasmissione andava in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì e trattava argomenti legali alla terza età, arricchiti dai servizi degli inviati in giro per l’Italia e dalle interviste fatte in studio con gli ospiti.

Convertini e Falchi: la carriera sul piccolo schermo

Oltre ad aver già lavorato insieme alla conduzione di C’è tempo per…, Anna Falchi e Beppe Convertini sono ormai due veterani del piccolo schermo.

Convertini dal 2019 è al timone con Ingrid Muccitelli di Linea Verde oltre ad aver condotto anche alcune edizioni di La vita in diretta in Estate e Telethon. Mentre l’attrice italo-finlandese Anna Falchi, oltre ad aver recitato in alcune commedie italiane di gran successo come L’allenatore nel pallone 2 e Un’estate al mare, vanta un ottimo curriculum anche come conduttrice: da Domenica In, alla trasmissione Sky La sposa TV fino al programma culinario Anna e i suoi fornelli, in onda su Telenorba.