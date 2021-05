Lorenzo Guerrieri, originario di Monza, è il compagno di Barbara Berlusconi. La coppia a breve regalerà a nonno Silvio Berlusconi l’11° nipotino. Imprenditore italiano nel settore immobiliare, prima di tutto Lorenzo ama definirsi “un ragazzo normale“.

Lorenzo Guerrieri: chi è il compagno di Barbara Berlusconi

Da alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi apprendiamo chi era Lorenzo Guerrieri e cosa faceva prima di conoscere Barbara Berlusconi. Stando alle fonti gossippare, Lorenzo Guerrieri frequentava l’Università, precisamente la Facoltà di Economia e Amministrazione dell’Impresa presso la Bicocca e per pagarsi gli studi il giovane lombardo lavorava anche in un noto bar di Milano.

“Sono una persona normale – raccontava a Chi – fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera”. Dunque ex barman, studente universitario, poi imprenditore.

Lorenzo e Barbara di nuovo genitori

I due si sono conosciuti proprio nel bar in cui lavorava Lorenzo, dove pare che Barbara andasse con il suo ex, il calciatore brasiliano ex Milan, Pato. Di tutt’altra natura, riservato e lontano dai riflettori, Lorenzo è entrato nella vita della giovane imprenditrice e ora è padre dei suoi ultimi due figli, Leone e Francesco di 5 e 3 anni.

A questi si aggiungerà a breve però il terzo in arrivo: sul suo profilo Instagram infatti Barbara Belrusconi ha dato il lieto annuncio pubblicando un’adorabile foto di famiglia: “Speriamo che questa volta sia femmina… oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”.

L’annuncio della gravidanza di Barbara Berlusconi su Instagram

Il nascituro è infatti il terzo figlio per Lorenzo, ma il quinto per la primogenita di Silvio Berlusconi. I primi due figli, Alessandro ed Edoardo di 14 e 12 anni, sono nati dalla precedente storia con Giorgio Valaguzza, il suo amore conosciuto a soli 16 anni.

Tuttavia Lorenzo sembra aver instaurato fin da subito un ottimo rapporto con i figli più grandi dando vita a una famiglia serena.

Fiocco blu o rosa questa volta?

La figlia dell’ex Premier, proprio ieri ricoverato nuovamente al San Raffaele, scherza spesso sul fatto di essere l’unica donna della famiglia, circondata da uomini. Chissà se la nuova gravidanza realizzerà il suo desiderio di sfoggiare un fiocco rosa.