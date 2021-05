Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati e ad annunciarlo è stata la ragazza attraverso il suo profilo Instagram. La loro relazione era iniziata quest’estate e il giornalista aveva ammesso sin da subito di essere molto interessato alla giovane modella ventiduenne. I due ormai ex fidanzati sembrano comunque essere rimasti in ottimi rapporti, tanto che ieri sera hanno cenato insieme.

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis: “La relazione purtroppo è finita”

Lo scorso autunno, Maria Laura De Vitis era apparsa al fianco di Paolo Brosio nel salotto di Barbara d’Urso, per difendere il loro amore dalle accuse della modella Mila Suarez.

Quest’ultima aveva infatti reso noti alcuni messaggi “compromettenti” che il giornalista le avrebbe inviato mentre già era impegnato con la sua fidanzata. Per mesi la relazione fra Brosio e la De Vitis sembra essere andata avanti senza grossi problemi, ma ieri la coppia ha diffuso una notizia del tutto inaspettata. Sul profilo Instagram di Maria Laura è infatti apparso un messaggio riguardante il loro rapporto, che a quanto pare è giunto ormai al capolinea.

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto– si legge nelle storie della 22enne- oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita”.

Pur annunciando la conclusione della loro relazione, Maria Laura ammette di nutrire ancora grande affetto nei confronti di Brosio. “Il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme non verrà mai cancellato da nessuno”. “Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita– ha concluso- sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa”.

Il giornalista di origini piemontesi ha condiviso a sua volta il messaggio della De Vitis fra le sue stories, senza aggiungere però ulteriori commenti alla notizia della fine della loro relazione.

Maria Laura De Vitis a cena con Paolo Brosio

A poche ore dalla notizia sulla fine della relazione con Brosio, Maria Laura ha pubblicato un breve video fra le sue storie Instagram in cui è apparsa a cena proprio in compagnia di quello che ormai è il suo ex. “Purtroppo l’amore può anche finire, ma quando i sentimenti sono veri come il bene e l’affetto, nessuno può dividervi dalle persone a cui volete bene” ha commentato la modella, inquadrando poi Paolo seduto a tavola di fronte a lei.

“Io e Paolo siamo qua a cena, perché il bene che ci unisce non verrà mai cancellato da nessuno” ha aggiunto. Anche in questa occasione, il giornalista non ha commentato le parole della De Vitis, preferendo pensare al piatto ordinato per cena. Brosio ha infatti rivolto solamente un rapido sguardo alla fotocamera del cellulare della sua ex e ha quindi iniziato a mangiare.

Il presunto tradimento di Maria Laura De Vitis

Attualmente non è chiaro perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis abbiano posto fine alla loro relazione. Guardando ai mesi trascorsi insieme come coppia però, si nota come il giornalista non sia stato il solo a essere accusato di aver tradito il proprio partner all’interno della coppia.

Anche Maria Laura infatti aveva dovuto affrontare un ragazzo che dichiarava di averla baciata, nonostante fosse già fidanzata con Brosio. Il presunto “amante” aveva parlato a Live-Non è la d’Urso, sostenendo di averla conosciuta a casa di amici e di averla poi accompagnata fin sotto casa, dove sarebbe scattato il discusso bacio. La De Vitis aveva prontamente smentito le parole di quello che a suo dire non era che un semplice conoscente, chiedendo di poter avere con lui un confronto faccia a faccia.

“Voglio sapere se questo ragazzo ha bevuto qualcosa prima dell’intervista. Sono scioccata. Negherò fino alla morte, voglio un confronto” aveva dichiarato furiosa.