Stasera giovedì 13 maggio alle 21.20 su Rai3 torna Amore criminale. A farsi da portavoce come sempre dei terribili casi di femminicidio affrontati in puntata è la conduttrice Veronica Pivetti.

Amore Criminale le anticipazioni di stasera: la storia di Elisa

La puntata di stasera di Amore criminale sarà dedicata alla tragica storia di Elisa Amato, 29enne di Prato uccisa dall’ex fidanzato, il 24enne Federico Zini. Elisa era una ragazza solare, innamorata della vita e lavorava come commessa anche se il suo più grande sogno era diventare addestratrice di cani. Nel 2015 incontra Federico Zini, appassionato calciatore.

La coppia si fidanzata e subito si instaura un forte legame d’amore che va avanti tra alti e bassi. Dopo un primo periodo fiabesco, iniziano i primi segnali di una relazione che presto sfocerà in un’ossessione.

Il fidanzato è opprimente e controlla costantemente la fidanzata oltre ad impedirle di uscire con le amiche. Elisa, dopo un primo periodo di convivenza con lui, prende coscienza della situazione e si allontana da Federico. L’ex fidanzato non si dà pace, cerca di corteggiarla in tutti i modi ma Elisa non cede e inizia a riprendere in mano la sua vita. Questo fino alla sera del 25 maggio 2018, quando la donna rincasa dopo una serata passata con gli amici e si ritrova l’ex ad aspettarla.

I due iniziano una furiosa litigata, poi il feroce gesto: Zini spara e uccide l’ex fidanzata Elisa nella sua automobile. Dopo, Zini prende l’auto, raggiunge una piazzetta isolata e si toglie la vita.

Amore criminale: cos’è e quando vanno in onda le prossime puntate

Per chi non lo conoscesse, Amore criminale è un format che raccoglie storie di donne vittime di violenza e ogni puntata è dedicata ad un caso di femminicidio. La redazione per ricostruire la triste vicenda di cronaca si avvale di fascicoli giudiziari, immagini di repertorio e delle preziose testimonianze di amici, familiari, conoscenti della vittima oltre ad intervistare anche gli agenti di polizia e i giudici coinvolti.

Il programma collabora inoltre con i centri antiviolenza regionali e raccoglie le richieste d’aiuto dei telespettatori che si trovano nella stessa terribile situazione. Le prossime e ultime 2 puntate del programma andranno in onda giovedì 20 e 27 maggio.

Amore Criminale: gli ascolti di giovedì scorso

Con 1.526.000 spettatori e il 6.3% di share, La puntata di Amore criminale del 6 maggio scorso si è posizionata al secondo posto per gli ascolti tra le trasmissioni in prima serata, nettamente superata da Un passo dal cielo 6 che con i suoi 4.860.000 telespettatori si è riconfermato essere il film più seguito sulle reti Rai del giovedì sera.

Anche lo spin-off Sopravvissute, in seconda serata subito dopo il programma con Veronica Pivetti, ha riscosso buoni dati in termini di audience: 1.009.000 di ascolti con 6,5% di share.