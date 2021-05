Awed sotto accusa all’Isola dei Famosi: il naufrago è stato accusato di aver bestemmiato durante la sua esperienza in Honduras. A lanciare l’accusa è Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi che ha rivelato la cosa durante un suo “show” in fase di nomination. Se la produzione decidesse di verificare, Awed rischierebbe anche la squalifica.

“Awed ha bestemmiato contro Dio”: Fariba contro il naufrago

La notizia ha rischiato di passare sotto traccia, nascosta nella litania che Fariba ha deciso di recitare quando è stata chiamata a fare la sua nomination, nel corso dell’ultima puntata dell’Isola del Famosi.

La donna ha infatti attaccato a parlare e non ha più smesso, tanto che è dovuto intervenire Massimiliano Rosolino a portarla via di peso, prima volta nella storia del reality.

Ebbene, mentre stava spiegando i molti perché della sua nomination ad Awed – ma erano già alcuni minuti che parlava di tutt’altro – Fariba Tehrani ha rivelato che il naufrago avrebbe bestemmiato. “Stamattina ha bestemmiato con Dio – ha detto, per poi aggiungere – Aveva ragione Vera Gemma: lui appena vede il gruppo più forte ti tradisce. Io so che a voi sta simpatico, ma non ci si comporta così. Lui qui dorme, mangia, dorme e non fa altro“.

Awed bestemmia all’Isola, ora rischia la squalifica

La frase di Fariba Tehrani è stata quasi mangiata via dal gong, fatto ripetutamente suonare per interrompere la naufraga e il suo sproloquio senza fine che stava infastidendo molti, in studio. Tuttavia, nelle ore successive è stata ripresa e fatta risentire sui social e ora che è fuori per Awed le cose potrebbero mettersi male. Al momento non è emerso nessun video che immortali il momento della presunta bestemmia, ma la produzione potrebbe aver voluto indagare a fondo. Mediaset infatti in passato si è dimostrata particolarmente severa con le bestemmie (che non sono più reato dal 1999 ma rappresentano ancora illecito amministrativo).

Rispetto al Grande Fratello però (chiedere informazioni a Denis Sosio e Stefano Bettarini), l’Isola non gode della stessa capillare copertura ed è quindi possibile che non ci sia traccia della bestemmia di Awed e che quindi “la passi liscia” e non venga squalificato.