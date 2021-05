Manca davvero poco per la gara canora Europea più attesa. Dal 18 al 22 maggio si svolgerà l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. L’Italia sarà in gara con i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo di quest’anno.

Eurovision Song Contest 2021: come funziona la gara

L’Eurovision Song Contest ritorna dopo un anno di pausa, quando a causa dell’epidemia di Covid-19 abbiamo dovuto fare a meno della competizione canora europea più importante.

L’edizione 2021 della kermesse si terrà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dal 18 maggio al 22 maggio 2021. La competizione si svolgerà seguendo il consueto format delle due semifinali d’apertura e della finale nella serata conclusiva.

Nella fase preliminare entreranno in gara tutte le nazioni eccetto i così detti Big Five ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna ai quali si aggiunge anche il Paese ospitante.

La gara sarà composta da 30 artisti, rappresentanti delle 30 nazioni aderenti al contest, che si sfideranno per conquistare l’ambito premio e portare il proprio Paese alla gloria. L’Italia quest’anno sarà rappresentata dai Maneskin e dal loro brano Zitti e Buoni vincitore della 71esima edizione del Festival di Sanremo, grazie al quale hanno trionfato spiazzando tutta la critica e facendo felici i loro milioni di fan.

Vedremo se i giovani ed energici ragazzi romani riusciranno a spezzare il sortilegio che non fa esultare l’Italia dal lontano 1990 quando a trionfare fu Toto Cutugno. Ce la faranno?

Eurovision Song Contest 2021: dove e quando vederlo in tv

Tutta la competizione dell‘Eurovision Song Contest 2021 sarà interamente trasmessa dalle emittenti Rai. Le due semifinali del 18 e 20 maggio 2021 andranno in onda in diretta su Rai 4, con il commento dello stand up comedian e presentatore Saverio Raimondo e con la conduttrice radiofonica Ema Stockholma.

La serata finale invece è prevista per il 22 maggio 2021 ed andrà in onda su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e del cantante Cristiano Malgioglio.

