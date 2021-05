Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 14 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi amici dell’Ariete, il vostro venerdì sarà ancora caratterizzato dal buonissimo aspetto della Luna, che vi garantirà una dose di buonumore non indifferente! Un rinnovato entusiasmo dovrebbe guidare i vostri passi fino a sera, permettendovi sia di impegnarvi nelle cose che volete portare a termine, sia di non avvertire un’eccessiva stanchezza a fine giornata.

Occhio solo a Marte, ancora dissonante e dispettoso, che potrebbe ridurre notevolmente la vostra carica energica rallentando i vostri piani più importanti. Ottime le prospettive sociali e relazionali grazie ad una rinnovata socialità!

Oroscopo Ariete, 14 maggio: amore

La giornata di venerdì, amici dell’Ariete, sembra volervi regalare delle buone possibilità all’interno della sfera amorosa! Se foste già impegnati da tempo, allora le stelle vi garantiranno un nuovo livello di sintonia con la vostra dolce metà, che potrebbe concretizzarsi in alcuni progetti per il futuro, come un bel viaggio o una gita nel fine settimana!

Voi single, invece, continuate la vostra ricerca perché qualche nuova conoscenza potrebbe facilmente evolversi in qualcosa di gratificante per il vostro cuore!

Oroscopo Ariete, 14 maggio: lavoro

La sfera lavorativa non sembra dovervi causare nessun tipo di grattacapo per questo venerdì! Completate tutto quello che dovreste fare, e poi cercate di dirigere la vostra barca verso quei progetti che vi garantiranno il successo! State solo attenti a Marte che riduce le vostre energie e potrebbe farvi tentennare lungo il percorso.

Oroscopo Ariete, 14 maggio: fortuna

Nulla dovrebbe esservi riservato da parte della Dea bendata, cari Ariete. Ma non disperatevi, tanto la giornata non presenta sfide impegnative e l’unica cosa che dovreste fare è evitare di investire grosse somme di denaro, ma tutto va bene!