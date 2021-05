Anche le dive a volte commettono delle gaffe: è successo così infatti anche a Barbara d’Urso che nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque ha avuto un piccolo lapsus confondendo due “Tony”.

Barbara d’Urso, gaffe a Pomeriggio Cinque

Gaffe per Barbara d’Urso che ha concluso la puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì 13 maggio, con una gaffe eclatante: ““Amici, oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony…Little Tony? Che ho detto?! Oh dio mio!”. La regina del gossip ha confuso Little Tony con Tony Renis e ha fatto gli auguri di buon compleanno alla persona sbagliata.

Data l’omonimia l’errore sarebbe anche comprensibile, ma Little Tony è morto nel 2013.

L’imbarazzo nello studio è tangibile ma Barbarella cerca subito di recuperare: “Perdonatemi, Tony Renis, il mio grandissimo amico compie 83 anni, un abbraccio, ti voglio bene”. Il lapsus della conduttrice più amata e discussa di Canale 5 avrà di sicuro fatto sorridere Tony Renis, il cantante di Quando quando quando.

Per spezzare una lancia a favore della conduttrice di Canale 5 si può dire che sia Tony Renis chee Little Tony siano due icone della musica italiana degli anni ’60 e per di più quasi coetanei. Little Tony avrebbe infatti compiuto 80 anni il 9 febbraio scorso.

La d’Urso nel mirino del gossip

Certamente la d’Urso ha regalato agli amanti del trash pane per i loro denti: la divertente gaffe in poche ore ha già fatto il giro del web. La conduttrice partenopea del resto non è estranea a gaffe del genere e in questi giorni stava già facendo parlare di sé. Indiscrezioni rivelano una presunta nuova fiamma: Francesco Zangrillo, l’assicuratore milanese con cui la donna sarebbe stata vista in occasione del suo compleanno.