Barbara d’Urso non sarebbe più single: gli indizi sulla popolare e divisiva conduttrice si sono continuati a sommare, fino ad una foto pubblicata sui rotocalchi che sembra spazzare via ogni dubbio. La d’Urso farebbe coppia con Francesco Zangrillo, che in passato è stato anche collegato ad Elisabetta Gregoraci.

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo: la foto insieme

A pubblicare la foto della conduttrice Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo è il settimanale Oggi. Tra le pagine ora in edicola, ha infatti dedicato un servizio al presunto scoop su Carmelita e la nuova fiamma. Le voci sui due si rincorrevano già da un po’, ma ora ci sarebbero le prove: si tratta di una foto dei due insieme, scattata dopo una cena del 7 maggio a Milano, in occasione del compleanno della conduttrice.

Non solo, Oggi rivela infatti di aver notato e immortalato l’auto di Zangrillo mentre esce da casa di Barbara d’Urso, il mattino dopo. Questa per il tabloid sarebbe la prova che i due hanno passato la notte insieme e che sarebbe quindi lui il nuovo fidanzato della conduttrice, sempre estremamente riservata sulla sua vita privata.

La foto di Oggi che immortala Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo

Barbara d’Urso: chi è Francesco Zangrillo, presunto fidanzato

Le voci sulla nota conduttrice e l’assicuratore milanese si rincorrono da tempo.

Roberto Alessi, dalle pagine di Novella 2000, solo ieri aveva dichiarato di aver avuto conferma certa che Barbara d’Urso non è più single. Lo stesso rivela che Francesco Zangrillo sia divorziato e con 3 figli, già al corrente della storia tra i due. Il suo non è un nome nuovo al gossip: era già emerso tempo fa che avrebbe mandato un mazzo di rose a Elisabetta Gregoraci, ma lo stesso aveva pubblicamente smentito la notizia.

Alessi riferisce che i suoi sospetti di novembre avrebbero trovato ora fondamento: gli sarebbe arrivato uno screenshot che certifica la relazione tra Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo.

Della conduttrice è nota e certa solo la storia con Mauro Berardi, padre dei figli Giammauro e Emanuele. Poi, il mistero più assoluto, almeno fino ad ora.

