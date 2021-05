Iva Zanicchi tutto malizia e doppi sensi si lascia andare ad alcuni apprezzamenti nei confronti di due naufraghe de L’Isola dei Famosi. L’opinionista spiazza tutti quanti per la sincerità con cui si è lasciata andare ad un commento molto piccato: “Hanno dei bei fondoschiena“. Ma il siparietto malizioso continua poco dopo con un nuovo capitolo, e in studio cala l’imbarazzo.

Iva Zanicchi, commento piccato sulle naufraghe

Iva Zanicchi show a L’Isola dei Famosi. L’opinionista del reality ha stupito tutti, nel corso di queste settimane, per la sua innata simpatia e per la franchezza e la trasparenza dei commenti e dei giudizi da lei espressi sui naufraghi e sulle dinamiche di gioco.

Spesso dispensatrice di consigli per i naufraghi, la cantante si è più volte lasciata andare anche a doppi sensi e commenti maliziosi che non sono di certo passati inosservati.

Come è accaduto nella puntata di questa sera. Al centro dei commenti della Zanicchi le due naufraghe ora su Playa Imboscadissima: Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Prima di collegarsi con loro, Ilary Blasi le chiede un giudizio sul loro percorso sull’isola. Ma la cantante si lascia andare a un commento piccato: “Mi hanno sgridato, ho detto una roba che non dovevo dire.

Quindi dirò che hanno dei bei fondoschiena ma non suona bene: cu*o suona bene“.

Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, imbarazzo in studio

Ma i doppi sensi in studio proseguono senza sosta. In collegamento Beatrice Marchetti e Francesca Lodo rivelano di aver provato una nuova ricetta culinaria sull’isola: i ‘cock porn’, rivisitazione linguistica dei più tradizionali pop corn. Tuttavia la traduzione dall’inglese di questo termine è un riferimento alla sfera sessuale, motivo per cui tale espressione ha scatenato l’imbarazzo generale in studio.

Tommaso Zorzi, ironizzando, specifica: “Invito la gente a casa a non cercare su Google ‘cock porn’.

In inglese ‘cock’ è il gallo, ma anche il…“, per poi fermarsi onde evitare di pronunciare il termine inerente alla sfera sessuale. Molto più schietta Iva Zanicchi, che dichiara: “Io sono una nonna, non posso in trasmissione dire ca**o?“.