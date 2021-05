Lontano lontano sarà trasmesso in prima serata venerdì 14 maggio 2021 alle ore 21:10. Il film ha ottenuto ben 2 candidature ai Nastri d’Argento e ha vinto un premio ai David di Donatello. La trama ed il cast del film che andrà in onda in tv e che al Box Office, in Italia, ha incassato 126 mila euro.

Lontano lontano: il cast del film in onda su Rai 3 venerdì 14 maggio 2021

Lontano lontano è una commedia del 2019 girata dal regista e attore Gianni Di Gregorio, che in questo stesso film ricopre anche un ruolo da coprotagonista condiviso con due altri interpreti conosciuti del cinema italiano. Infatti il cast del film vede come secondo attore coprotagonista il compianto Ennio Fantastichini, scomparso nel 2018 poco prima dell’uscita del film che quindi ne rappresenta la sua ultima interpretazione.

Il trio di protagonisti si chiude con l’attore Giorgio Colangeli, interprete dalla lunga ed apprezzata carriera tra cinema e televisione, che tra l’altro stiamo vedendo ultimamente anche in Rai con una parte nelle seguita serie tv Chiamami ancora amore.

Lontano lontano: la trama del film in onda su Rai3

Arrivati alla soglia della veneranda età, tre simpatici amici affrontano le difficoltà di una vita che sta regalando loro poche soddisfazioni.

Con l’intento di voler cambiare vita cercano una via d’uscita e pensano che la maniera migliore possa essere quella di viaggiare per andare altrove e dare una scossa, forse l’ultima, alle loro esistenze. È così che tre romani sulla settantina scelgono di mollare la loro vita di quartiere immersa nelle difficoltà per andare a vivere all’estero.

Il gruppo di tre amici è così composto con il Professore, interpretato dal regista del film Gianni Di Gregorio, che dopo una vita passata ad insegnare latino sta facendo i conti con la noia; Giorgetto, l’attore Giorgio Colangeli, fiero cittadino romano ma ormai alle prese con la difficoltà di arrivare alla fine del mese e Attilio, il compianto Ennio Fantastichini, un uomo che forse anziano non si è mai sentito e per questo voglioso di rivivere le avventure ed i viaggi passati in gioventù.

Tutti e tre capiscono che è il momento di sfuggire dalla monotonia che la vita gli sta riservando e vanno all’estero per cambiare la vita, senza sapere che ci riusciranno ma forse non nella maniera che pensavano.