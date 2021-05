Sereni Autieri chi è, da Gabriel Garko al grande amore per Enrico: tutto sull'attrice de L'onore e il Rispetto e Buongiorno mamma!

Serena Autieri, cantante, attrice e conduttrice italiana, nasce a Napoli, sotto il segno dell’Ariete il 4 aprile 1976. Dalla facoltà di architettura alla svolta verso la recitazione e il canto, la sua è davvero una carriera invidiabile e la sua vita privata non è da meno. Ora sul piccolo schermo con Buongiorno Mamma!, la sua carriera continua ad essere tempestata di successi: tutto su Serena Autieri.

Serena Autieri tra sfide e fragilità

Serena Autieri è una donna forte, ambiziosa, “l’adrenalina”, dichiara a Paola Saluzzi durante un’intervista per L’ora solare, “è fondamentale nella vita per avere la spinta di fare sempre meglio, di prendere nuove sfide”.

E tuttavia non ha paura di mostrare anche la sua fragilità, caratteristica che definisce come la parte di sé con cui convive meglio e che “le ha fatto scoprire tanta forza”, così Serena Autieri nell’intervista a Oggi è un altro giorno dell’omonima Serena Bortone.

Serena Autieri, i numerosi flirt e la storia con Gabriel Garko

La bella e solare attrice napoletana è spesso finita nel mirino dei paparazzi per le sue storie d’amore reali o presunte. Tra i flirt più piccanti di Serena ricordiamo sicuramente quello con Giovanni Malagò, il noto playboy di quasi vent’anni più grande che ha rubato il cuore di tante altre attrici.

Nel 2007 pare invece che Serena fosse in rapporti intimi con il produttore cinematografico Guido Lombardo. Tra gli altri flirt che annoverano le riviste di gossip, compaiono nomi come Luca Capuano, attore arrivato al successo con la soap opera Cento Vetrine e il manager Matteo Marzotto. Infine Guido Maria Brera, dirigente d’azienda e scrittore, nonché attuale marito di Caterina Balivo.

Tuttavia la storia che ha fatto più scalpore è stata quella con Gabriel Garko, l’attore torinese tanto amato dal pubblico femminile e non solo.

I due si sono conosciuti sul set de L’onore e il rispetto e sono usciti spesso insieme, ma a Oggi è un altro giorno, Serena taglia corto e dice: “Non siamo mai stati fidanzati, ci siamo visti molto spesso sì, io adesso sono una donna sposatissima, con una figlia, quindi cambierei argomento”.

Il grande amore per Enrico Griselli e la piccola Giulia

Serena Autieri ha trovato il vero amore dopo i 30 anni al fianco di Enrico Griselli, affascinante manager di Spoleto. I due ci tengono a tenere il gossip fuori dal loro matrimonio, ma sappiamo che sono molto felici e innamorati. “L’amore te lo cerchi o ti capita, noi ci siamo incontrati da grandi, a Como, e ci siamo cercati disperatamente, io andavo da lui, lui veniva in Italia”, afferma l’attrice ancora da Paola Saluzzi.

Una storia nata a distanza, continua Serena: “È stato un anno e mezzo di rincorse, è stato bello perché eravamo lontani dai fotografi, quindi abbiamo vissuto i nostri primi tempi con spontaneità e verità. Questo ci ha consentito di conoscerci nel profondo”. Lui le ha chiesto di sposarla nel bosco di S. Francesco, lei ha detto subito di sì. A coronare la loro fiaba d’amore, l’arrivo della splendida Giulia nel 2013.

Curiosità su Serena Autieri

L’attrice è stata definita da Paola Saluzzi “La napoletana svizzera”, per via della sua puntualità. Serena nel suo programma risponde: “Mi piace la puntualità, portare rispetto alle persone con cui lavoro”. Rinomata è anche la sua passione per la cucina. Piatto preferito? Gateau di patate, la riporta all’infanzia felice a Napoli con la sua allegra famiglia.