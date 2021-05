Venerdì 14 maggio 2021 torna l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con il programma di successo presentato da Carlo Conti. Top Dieci è uno show televisivo nel quale due squadre, composte da personaggi famosi, si sfidano con alcune graduatorie che vedono al centro temi sul costume e la società italiana e non solo. Chi saranno i prossimi ospiti dello show che funziona così bene in Rai.

Top Dieci: la anticipazioni della puntata del 14 maggio 2021

Torna Top Dieci con una nuova puntata che sarà trasmessa in onda venerdì in prima serata su Rai 1 dalle ore 21:25. Come di consueto vedremo sfidarsi a suon di classifiche i 6 personaggi del mondo della televisione scelti per comporre le due squadre che si sfidano tre contro tre per sancire quale tra le due squadre riuscirà a vincere la puntata.

Top Dieci: gli ospiti della puntata del 14 maggio 2021

Attraverso un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale della trasmissione Top Dieci sono stati anticipati i componenti delle due squadre.

Da una parte vedremo destreggiarsi tra le classifiche 3 personaggi noti della televisione italiana tutti e tre provenienti dalla bellissima città di Napoli. La prima concorrente è la vulcanica Tosca D’Aquino, attrice e comica di successo dalla lunga carriera, il secondo sarà il simpatico attore Vincenzo Salemme, interprete ed autore di alcune famose commedie all’italiana degli ultimi anni.

Completa la squadra l’attrice e cantante Serena Autieri.

Dall’altra pare dello studio a sfidare la squadra partenopea ci saranno 3 personaggi famosi ed apprezzati della comicità di casa nostra. La squadra sarà composta da Marisa Laurito, attrice e cabarettista regina indiscussa della comicità della nostra tv degli anni ’80, ed il comico ed attore Francesco Paolantoni, protagonista di svariate commedie alcune delle quali proprio con il suo amico ma sfidante della puntata Vincenzo Salemme.

Chiude la squadra per ultimo, ma non meno importante, il grande comico siciliano Nino Frassica, grande amico di Carlo Conti che spesso lo ha coinvolto in tante delle sue trasmissioni televisive.