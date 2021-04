Carlo Conti torna in onda con Top Dieci, il game-varietà in prima serata su Rai 1 con una formula ricca di ospiti e musica. Saranno 6 le puntate della seconda edizione dello show, trasmesso sulla rete ammiraglia a partire da oggi, 23 aprile.

Top Dieci: Carlo Conti torna con la seconda edizione

Tutto pronto, dunque, per il ritorno dello show che vedrà il conduttore al timone per 6 appuntamenti, uno alla settimana, trasmessi su Rai 1 dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Si parte questa sera, dalle 21.25, con una prima puntata che si preannuncia scoppiettante.

Nel 2020, la prima edizione della trasmissione aveva segnato un punto di ripartenza dopo la rimodulazione dei palinsesti per via del lockdown, e la formula 2021, sottolineano in Rai, sarà intatta rispetto all’anno precedente.

Top Dieci, produzione di Rai 1 in collaborazione con Banijay Italia, porterà sul piccolo schermo tanti volti noti della musica e dello spettacolo che, nelle interviste del presentatore, sveleranno al pubblico le colonne sonore della loro vita, con un curioso accento sulle tappe chiave della loro carriera.

Top Dieci: stessa formula, ma con qualche novità

Il pubblico di Carlo Conti assisterà a un gioco-varietà che mantiene la sua carica leggerezza e divertimento, ma con qualche nota in più rispetto alla scorsa prima edizione: dalla scenografia, ancora più ricca, alla presenza di un gruppo di ballerini modelli e tanti ospiti a sorpresa, sono diverse, infatti, le novità all’orizzonte secondo le anticipazioni emerse nelle ultime ore.

L’impianto del programma vedrà sempre al centro due squadre, composte ciascuna da 3 personaggi legati tra loro, a sfidarsi sul palcoscenico a suon di classifiche, non solo musicali. In scena, infatti, temi che spazieranno dal cinema alla moda, passando per la galassia dei consumi e delle abitudini degli italiani degli ultimi 60 anni.

Ad aggiudicarsi la vittoria sarà la squadra con il maggior numero di punti totalizzati durante le sfide.

Approfondisci:

Top Dieci: lo show di Carlo Conti in onda il venerdì e evita lo scontro con Amici

Carlo Conti difende Amadeus e Fiorello: “Stanno facendo un miracolo”