Vanessa Incontrada tornerà presto in televisione con un progetto che la vedrà protagonista. Una delle più poliedriche della nostra televisione: la Incontrada è attrice, showgirl e anche conduttrice televisiva, e ha conquistato il pubblico fin dai suoi esordi, dal film Tutte le donne della mia vita alla partecipazione a Don Matteo 10. Ora ritorna con una nuova fiction.

Fosca Innocenti: la nuova fiction con Vanessa Incontrada

Una notizia recente lascia i fan di Vanessa Incontrada in trepidante attesa: la bella attrice spagnola tornerà presto in televisione con una nuova fiction su Canale5. Sono infatti di pochi giorni fa le notizie che vedono iniziate le riprese di un nuovo progetto che la vedrà al centro della scena, tanto che Vanessa ha tenuto ad informare i propri fan con un post Instagram che la vede ritratta sorridente sul set delle riprese.

Fosca Innocenti è una fiction prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, con la sceneggiatura di Dido Castelli e Graziano Diana. La serie sarà ambientata ad Arezzo.

Fosca Innocenti: cosa vedremo nella fiction

Fosca Innocenti sarà una fiction interamente prodotta in Italia che andrà in onda su Canale 5 verosimilmente nel prossimo autunno.

La storia racconterà di squadra investigativa tutta al femminile con a capo la vicequestore interpretata da Vanessa Incontrada. Le vicende della protagonista si svolgeranno tra i canoni di una commedia sentimentale con i contorni del poliziesco. La sua vita ruota intorno alla quotidianità fatta di un casolare in campagna immerso nei campi di girasoli da attraversare in groppa ai cavalli che tanto ama. La sua carriera professionale la porterà a sfruttare il suo grande intuito di cui è fornita per risolvere i casi, nei quali sarà anche guidata dalle spiccate doti di riconoscere i profumi che la circondano e saranno determinanti per la loro risoluzione.

La vita sentimentale della protagonista invece è caratterizzata dal rapporto di amicizia, ma siamo pronti a giurare che poi in fondo non sia del tutto così, con Cosimo. Il personaggio, interpretato dal bello e rude Francesco Arca, è il titolare di una enoteca situata nelle vicinanze del commissariato dove lavora Fosca. Il loro rapporto però sembrerà cambiare quando Cosimo sarà costretto ad all’allontanarsi da Fosca. Come andrà a finire?

Non ci resta che attendere la fine delle riprese, che si stanno svolgendo tra Roma e la provincia Toscana, per appassionarci alle vicende della vicequestore protagonista dell’omonima fiction Fosca Innocenti.