Amici la finale: è tutto pronto. I concorrenti rimasti in gara – Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Alessandro e Giulia – si sfidano questa sera nell’ultimo atto di questa edizione del talent, alla ricerca della vittoria. In video-collegamento con Verissimo, nella puntata di quest’oggi, i 5 ragazzi raccontano le proprie sensazioni per il gran finale di stasera: l’incoraggiamento di Silvia Toffanin.

I finalisti di Amici a Verissimo

Amici si appresta ad andare in onda con l’ultimo atto di un’edizione ricca di successi, in termini di ascolti e non solo. Stasera su Canale5 viene infatti eletto il vincitore del talent condotto da Maria De Filippi.

A contendersi la vittoria finale 5 giovani ragazzi pieni di talento e grinta da vendere: 2 ballerini – Alessandro e Giulia – e tre cantanti – Sangiovanni, Aka7even e Deddy. Il loro percorso nella scuola di canto e di ballo più celebre d’Italia è stato tortuoso e ricco di insidie, ma le loro abilità sono state premiate di puntata in puntata grazie agli apprezzamenti della giuria e al successo riscosso nel pubblico.

Oggi pomeriggio, poche ore prima della finalissima di questa sera, i 5 candidati alla vittoria finale si video-collegano con Verissimo. Dallo studio di Amici i ragazzi si confidano a cuore aperto alla padrona di casa Silvia Toffanin, raccontando le loro emozioni e sensazioni per questo lungo percorso artistico ormai prossimo alla conclusione.

Sangiovanni e Giulia: talento e amore

Visibilmente emozionati e in ansia per la finale di questa sera, i 5 ragazzi di Amici si raccontano uno ad uno a Silvia Toffanin. A cominciare da Sangiovanni, cantante 18enne nel team di Rudy Zerbi, che parlando dell’ipotetica vittoria ammette: “Mi fa piacere, sono soddisfatto e contento che le parole che comunico alle persone piacciano e che piaccia la mia musica.

Sono fiero di me stesso anche se una parte di me punta a non fermarsi: punterò ancora più in alto“. Il cantante parla di riscatto, di un ritrovato posto nel mondo dopo tanto girovagare: “Credo che sia stato un riscatto. Ho vissuto dei contesti in cui non mi sono mai sentito adatto, ma non mi sono mai buttato giù. Perché credo che ognuno il suo posto nel mondo lo riesca a trovare“.

La sua storia d’amore con Giulia ha fatto sognare tutti, ed è proprio la ballerina a spiegare come sia scoccata la scintilla che l’ha portata ad innamorarsi di lui: “Lui è speciale, differente da tutti. Per me non ha nulla di sbagliato“.

Deddy: il legame con i compagni e con Maria De Filippi

Anche Deddy si dice soddisfatto del suo percorso, proseguito forse ben oltre le sue più rosee aspettative: “Non pensavo di arrivare fino a qui, ma sono spaventato perché è la finale“. E aggiunge: “Fino a un anno fa facevo il barbiere, ma sognavo sempre la musica. Scrivo canzoni da quando avevo 13 anni“. Il suo rapporto con Maria De Filippi è stato davvero speciale, fatto di dolcezza ma anche di qualche sonoro rimprovero: “Maria è stata dolce, ma mi ha anche sgridato perché potevo fare di più ma non me rendevo conto nemmeno io.

Quindi mi ha aiutata tantissimo“.

Il cantante sottolinea poi lo speciale legame che si è instaurato con i suoi compagni di viaggio: “Sì siamo molto uniti e ci vogliamo bene. A volte litighiamo, ma ci vogliamo bene”

Alessandro: le critiche della Celentano e il ringraziamento alla Cuccarini

Oltre a Giulia, anche Alessandro ha la possibilità di vincere nella categoria ballo: “Sono agitato, ma a questo punto non è più una gara: è uno spettacolo. Per me la cosa più importante è andare lì, dare del nostro meglio e divertirci“. Nel suo percorso sono stati diversi ostacoli, come le critiche di Alessandra Celentano che l’ha più volte accusato di essere costruito e di celarsi dietro una maschera: “La Celentano è una maestra che stimo tantissimo e ci ero rimasto male.

Da una parte, all’inizio la vedevo come una critica costruttiva, c’è sempre qualcosa che cerchi di migliorare. Poi ho pensato che ognuno si esprime come riesce“.

Un ringraziamento speciale, infine, alla maestra Lorella Cuccarini che l’ha aiutato a crescere e formarsi: “Mi mancherà per avermi dato la possibilità di esprimermi in vari stili. Mi ha permesso di scoprire un lato di me nella danza che non sapevo nemmeno di avere“.

Aka7even: un percorso di cambiamento

Aka7even è il quinto e ultimo finalista intervistato da Silvia Toffanin: “Sto bene ma pieno di ansia positiva e adrenalina. Sono carichissimo“. Al suo fianco c’è sempre stata la maestra di canto Anna Pettinelli, che l’ha più volte rimproverato ma con la quale si è creato un solido rapporto: “Io vado trattato un po’ così, sono molto cocciuto e una volta che ho un pensiero lo porto avanti. Sono sempre aperto al cambiamento di pensiero, ma ho bisogno che qualcuno mi dia una dritta“.

Nella scuola di Amici è cresciuto moltissimo, come spiega: “Mi sento migliorato caratterialmente. Sono entrato molto sicuro di me, ma nel percorso ho vissuto attimi di insicurezza e volevo abbandonare tutto. Adesso sono molto più consapevole di quello che faccio e artisticamente sono cresciuto molto“.

Silvia Toffanin, il messaggio ai finalisti

Al termine della quintupla intervista, Silvia Toffanin rivolge un grosso incoraggiamento ai finalisti: “Ragazzi, grazie davvero, è stato un piacere. Per noi avete vinto tutti, siete uno più bravo dell’altro. E la cosa bella è che siete entrati nel cuore delle persone. Vi do appuntamento per la prossima puntata, vi voglio tutti e 5 qua da me. Grazie mille e godetevi questa serata, saremo lì pronti a guardarvi ed emozionarci“.

Approfondisci

Finale di Amici 2021, chi alzerà la coppa del vincitore sabato sera? Il pronostico sull’ultimo serale