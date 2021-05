Cosa succederà durante la finale di Amici? Manca pochissimo, sabato 15 maggio 2021 avremo un nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi pronto a conquistarsi le scene. Intanto, sul sito di Witty, è stato pubblicato il regolamento della finale.

Amici 20: il regolamento del televoto della finale di sabato 15 maggio 2021

Nella giornata di oggi il sito ufficiale della produzione di Amici ha rilasciato il tanto atteso regolamento che servirà ad eleggere il vincitore di questa edizione del format più seguito del sabato sera.

I talenti di Amici disputeranno la propria finale sabato 15 maggio 2021 e, a differenza delle altre puntate precedenti, sarà finalmente in diretta su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa.

Tutte le ultime puntate sono state infatti registrare il giovedì, scatenando gli spoiler per tutti i giorni seguenti tanto che il sabato sera i fan sapevano già chi era a rischio eliminazione.

La messa in onda in diretta dello show permetterà finalmente l’entrata in gioco del pubblico sovrano che sarà in grado di eleggere il proprio vincitore attraverso la metodologia del televoto.

Amici 20: come funziona la finale

Il regolamento scritto sul sito ufficiale per l’occasione è semplice ed intuitivo e qui ne stiliamo alcuni punti cardine.

Il televoto sarà concesso, come sempre solo agli utenti che hanno già compiuto la maggiore età.

Amici: il regolamento della finale

In finale vedremo i 5 finalisti che si esibiranno in una serie di sfide suddivise in diverse manches. “Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere

valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa“, si legge sul comunicato.

Poi veniamo alla sfida più importante: “Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide che

saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma“.

I finalisti in gara sono: