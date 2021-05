Giulia Stabile è una ballerina della scuola di Amici che sta facendo molto parlare di sé. Il suo carattere estroso, la sua semplicità e la sua bravura nella danza hanno conquistato il pubblico televisivo e il cuore di uno dei cantanti della scuola.

Giulia Stabile chi è: età, altezza e Instagram

Giulia Stabile è una ballerina classe 2002, nata a Roma. Su Instagram, la stessa Giulia si definisce italo-catalana per via delle origini spagnole di sua madre Susi. Ha soltanto 18 anni ma sui social come Instagram ha già raggiunto più di 800 mila follower.

È alta circa 160 cm e ha un tatuaggio, la scritta “…5,6,7,8” sull’avambraccio destro, che allude chiaramente al ritmo con cui si eseguono i passi di danza.

Giulia Stabile prima di Amici: i primi passi della ballerina

La passione per la danza di Giulia Stabile è iniziata quando aveva solo 3 anni ed è proprio grazie a questa che è riuscita ad entrare, per volere della professoressa Peparini, nella scuola di Amici.

Già dal 2006 è stata allieva dell’Accademia Balletto di Roma. Sua madre, riportano numerose fonti, ha confermato come la sua vita fino alle scuole medie fosse stata molto felice. Poi i problemi, arrivati quando Giulia frequentava le superiori e in particolare quando ha partecipato al programma televisivo Ti lascio una canzone.

I suoi impegni nella danza e il suo carattere molto eccentrico sarebbero stati la causa dell’emarginazione e dell’isolamento da parte degli amici di scuola.

Questo tema è stato riportato più volte dalla stessa ballerina nella scuola di Amici, affermando che solo adesso si sente di “essere liberamente sé stessa”.

Giulia Stabile amori: da Sebastian a Sangiovanni

Giulia Stabile ha fatto parlare molto di sé per via dei coinvolgimenti amorosi che intrattiene con gli altri concorrenti della casetta. Appena entrata nella scuola, ha confessato varie volte di essersi presa una cotta per Sebastian, il ballerino professionista dello show.

E per tale motivo, è stata costretta da Maria De Filippi a ballare proprio di fronte a lui, imparando a gestire le sue emozioni e mettendole da parte di fronte alla carriera professionale.

Inoltre, Esa Abrate, cantante di Amici che passava molto tempo in sua compagnia, ha confessato di essersi innamorato di lei, ma Giulia ha risposto di non voler rovinare il rapporto di amicizia che i due avevano costruito e di non ricambiare il sentimento. Quindi, è iniziata la relazione con Sangiovanni.

Giulia Stabile e l’amore per Sangiovanni ad Amici

È a Sangiovanni, il cantante di Lady (dedicata proprio a lei), che Giulia ha confessato il suo amore. I due sono la coppia più amata dai fan del programma in questo momento e hanno tantissime fanpage che hanno denominato la coppia, come spesso accade per le coppie della tv, Sangiulia.

I genitori di Giulia, in particolare il padre, in un primo momento non avevano un occhio di riguardo per Sangiovanni, ora invece si augurano che possano continuare ad essere così felici per molto tempo.

