Giulia Stabile e Sangiovanni sono una delle coppie più apprezzate dai fan di Amici, che non si perdono nemmeno un secondo dei daytime mandati in onda per vederli insieme. Il loro amore è nato sotto gli occhi degli spettatori ed è quindi quotidianamente seguito anche dai loro genitori. Proprio il papà della ballerina sembrerebbe aver preso inizialmente la loro relazione con poco favore, ma ora la sua opinione sarebbe cambiata.

La mamma di Giulia Stabile parla del suo passato

Qualche settimana fa, la madre di Sangiovanni ha rilasciato un’intervista per parlare del figlio concorrente ad Amici 20 e ora anche la mamma di Giulia Stabile, Susi, ha parlato di sua figlia al settimanale di Di Più.

La donna ha dichiarato di essere molto contenta per lei e ha ripercorso gli anni più complicati per la ragazza. Giulia ha iniziato a ballare a soli 3 anni e come racconta la signora ha trascorso un’infanzia felice fino all’ingresso alle scuole medie. Durante quegli anni infatti l’aspirante ballerina ha partecipato a Ti lascio una canzone, ma né i suoi compagni né i professori si sono dimostrati comprensivi nei confronti di questa sua scelta.

“Da quel momento è stata messa ai margini di tutto ed è stata al centro di episodi spiacevoli– ha ammesso la donna- una volta è tornata a casa in lacrime, con il giacchino di cuoio tutto rovinato.

I compagni di classe glielo avevano sottratto e tagliato. Glielo avevano ridotto a strisce, a pezzi”.

La donna ha ricordato che alcuni professori le avevano addirittura consigliato di far smettere Giulia di danzare, affinché potesse avere più tempo da trascorrere con i suoi compagni di classe. Né la giovane ballerina, né Susi però hanno mai voluto dare retta a questi consigli. La partecipazione ad Amici sembra davvero essere la conferma che quella sia stata la scelta giusta.

Il primo amore ad Amici: la reazione del papà di Giulia

Sempre portando con sé il ricordo di quei tristi episodi, Giulia è riuscita a entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui da mesi mostra il frutto di anni di sacrifici emozionando gli spettatori a casa e quelli presenti in studio. Proprio nel corso del talent, la ragazza si è avvicinata sempre di più al cantante Sangiovanni, che come lei in passato è stato emarginato a scuola, soffrendone molto. Quando entrambi si sono accorti che il sentimento che li univa era davvero forte hanno deciso di lasciarsi guidare dalle emozioni.

È nata così una delle storie d’amore più seguite del talent. La loro relazione è nata di fronte alle telecamere e gli “occhi elettronici” della casetta di Amici hanno ripreso anche il loro primo bacio. Quello che per la ballerina è stato il primissimo bacio in assoluto è stato quindi visto da tutti, genitori compresi. La signora Susi ha raccontato la reazione del marito a quell’inaspettata scena.

“Mio marito quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare, è gelosissimo” ha raccontato la donna, spiegando poi che nel tempo l’opinione del papà di Giulia è cambiata. “Adesso però riesce a dire ‘Sangiovanni mi è simpatico’.

Un po’ alla volta gli piace sempre di più”.

Uno sguardo al futuro della coppia

Anche la mamma di Giulia ha ammesso di essere molto felice per la figlia e per la grande opportunità ottenuta grazie al talent di Maria De Filippi. In particolare, la signora Susi ha dichiarato di vedere in Sangiovanni un motivo di gioia per la ragazza. Per questo motivo, spera che la loro relazione possa continuare anche al di fuori del programma. “Merita di essere felice al fianco di Sangiovanni. In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola a causa della sua passione per la danza è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo, sia fisico sia psicologico.

Io sono contenta nel vederla così emozionata ma anche così serena”.

“Giulia ha detto a sua nonna che vive in Spagna che questa estate le farà conoscere Sangiovanni” ha spiegato la donna, esprimendo poi una sincera opinione sulla coppia. “Non so quanto durerà tra loro, ma spero che continuino a vedersi, a frequentarsi. Mi sembrano davvero molto felici”.