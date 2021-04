Una partecipazione speciale durante la sfida della quinta puntata di Amici. La figlia dell’insegnante Veronica Peparini, Olivia, si esibisce con Giulia, facendo commuovere l’orgogliosa madre e muovendo anche le corde dei giudici, con Stefano De Martino che si asciuga una lacrimuccia dopo la performance e Stash decisamente emozionato. Olivia, 9 anni, ha conquistato il pubblico di Amici che l’ha premiata per la sua bravura come ballerina con uno scrosciante applauso.

La figlia di Veronica Peparini sul palco di Amici

Un momento molto emozionante per Veronica Peparini, insegnante di Amici 20. Sul palco sale la piccola Olivia, 9 anni, figlia della coreografa e del ballerino Fabrizio Prolli, ex di Peparini.

Con due genitori così, Olivia non poteva che coltivare la passione della danza, e della sua bravura dà prova sul palco di Amici, in una performance insieme all’allieva Giulia. Un momento molto toccante, che ha visto i giudici e il pubblico commuoversi per le capacità della bambina.

Olivia commuove la mamma Veronica Peparini

Veronica Peparini non nasconde la grande emozione prima dell’esibizione della figlia Olivia insieme a Giulia, su un palco importante come quello di Amici. “Questa coreografia che ho creato per Giulia racconta l’incontro tra noi e il nostro bambino interiore, che è quello che non dovremmo perdere mai“, spiega l’insegnante del talent, “Mi emoziona dire che ho messo la parte più bella di me qua dentro“.

La coreografia di Giulia e Olivia

La coreografia in effetti conquista tutti, con Maria De Filippi che al termine invita la piccola Olivia a godersi la standing ovation del pubblico. “Sei stata brava, hai ballato bene. Tua mamma era contenta“, si complimenta la conduttrice, “Facevi commuovere tutti, sei stata molto molto brava“.

I giudici di Amici in lacrime

In effetti i giudici di Amici non hanno nascosto di essere stati molto commossi dall’esibizione di Olivia.

Tra le lacrime di Stash e la visibile emozione di Stefano De Martino, Maria De Filippi non ha potuto evitare di far osservare all’ex ballerino come sembrasse devastato.

Stash commosso dall’esibizione di Olivia

Stefano De Martino conferma di essere “Distrutto, ma come fai? Io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare in ambulanza“, dice a Veronica Peparini. La coreografa non nasconde di aver avuto il cuore in gola tutto il tempo: “Stavo morendo da prima, non riuscivo più a parlare, avevo la tachicardia a mille“.

Chi è Olivia, la figlia di Veronica Peparini

Olivia, 9 anni, è la secondogenita di Veronica Peparini, che l’ha avuta con l’ex marito Fabrizio Prolli, insieme con il figlio Daniele Prolli, 13 anni. Anche Daniele in passato si è esibito ad Amici, nel 2019, insieme a Rafael, e anche lui vorrebbe una carriera nel ballo. La madre ha raccontato che è appassionato di hip hop e che ha collaborato con alcune coreografie dello zio Giuliano Peparini.

Veronica Peparini, dopo alcuni anni di matrimonio, si è separata da Prolli ed è ora sentimentalmente impegnata con il ballerino Andreas Müller, vincitore della 16esima edizione di Amici.

