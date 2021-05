Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, la giornata di domenica sembra potervi regalare delle buonissime opportunità, con un numero consistente di pianeti a sorreggervi! Mercurio, Venere e la Luna, tutti positivi nella vostra orbita, vi infondono di iniziative uniche, accentuando la vostra voglia di interazione con gli altri!

Particolarmente favoriti sembrate essere, dunque, voi single del segno, con nuove importanti conoscenze che potrebbero farvi vivere alcuni momenti veramente emozionanti! La sfera lavorativa sembra potervi donare delle intuizioni geniali che potrete applicare una volta tornati al lavoro lunedì! Buone anche le cose per le coppie stabili, anche se non sembra esserci nulla di estremamente positivo in serbo!

Oroscopo Leone, 16 maggio: amore

Buonissime notizie principalmente per voi single del Leone, durante questa domenica di maggio.

Qualcosa di inaspettato potrebbe irrompere prepotentemente nella vostra vita, ma non è del tutto chiaro se si tratti di un semplice flirt, di un’avventura o della relazione che vi accompagnerà nel resto della vita. Insomma, buttatevi e scoprite con il passare del tempo qual è il piano del destino!

Oroscopo Leone, 16 maggio: lavoro

Questa domenica fatta di transiti positivi, vi garantirà anche un buon influsso da parte del Sole che influenzerà la vostra vita lavorativa! È vero che si tratta di un giorno di festa, ma la vostra accentuata voglia di affermazione vi farà trovare un’idea o un’intuizione vincente, che potrete sfoderare lunedì al vostro ritorno per riuscire a compiere qualche passo avanti lungo la strada del successo!

Oroscopo Leone, 16 maggio: fortuna

Anche la Dea bendata della fortuna sembra essere veramente dalla vostra parte e sta solo a voi capire in qualche campo vi farà ottenere i risultati migliori nel corso della giornata, carissimi Leone. Però, ricordatevi che è anche sempre necessario rimboccarsi le maniche, ma non avete certo problemi a farlo!