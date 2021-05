Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, per voi si sta per aprire una giornata di domenica piuttosto serena e tranquilla, priva di grandi preoccupazioni o problemi spinosi! Grazie al supporto di alcuni pianeti rapidi nella vostra orbita, sperimenterete una nuova voglia di contatto fisico che si trasformerà in un notevole passionalità per chiunque sia impegnato in una relazione.

Potrebbero anche attendervi delle buone opportunità nel caso siate single, sia che cerchiare una relazione o un’avventura occasionale! Nessun pensiero lavorativo dovrebbe tangervi o occuparvi la mente, ma la prossima settimana sembra avere buone opportunità in serbo per voi!

Oroscopo Pesci, 16 maggio: amore

Cari Pesci, nel corso della giornata sarete interessati anche da una buonissima dose di voglia di contatto fisico. Questo potrebbe concretizzarsi per le coppie in una rinnovata passionalità sessuale, mentre per i single nella ricerca di qualcosa di nuovo, anche una semplice avventura occasionale.

Occhio però, perché voi che siete impegnati in una relazione sentimentale non dovreste trascurare neppure l’aspetto emotivo della relazione.

Oroscopo Pesci, 16 maggio: lavoro

Il lavoro sembra essere andato a gonfissime vele nel corso della settimana che si sta per concludere, amici dei Pesci, mentre la prossima non sembra aver ancora definito alcun piano preciso per voi, solo qualche buona opportunità. Cercate di non pensarci troppo, queste cose vi terranno già impegnata la mente nel corso della settimana che verrà, preoccuparvene ora non avrebbe alcuna conseguenza.

Oroscopo Pesci, 16 maggio: fortuna

La fortuna rientra solo parzialmente all’interno della giornata di domenica, per voi nati sotto il segno dei Pesci. Ma nulla di particolare dovrebbe richiedere il suo intervento per essere superata, godetevi la calma!