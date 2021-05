Sangiovanni ha vinto il premio della critica nella finale di Amici del 2021. Il cantante è stato omaggiato dai giornalisti con dei complimenti importanti. La critica ha premiato Sangiovanni con una maggioranza di voti molto importante.

Sangiovanni porta a casa, così, un importante premio in denaro, utile per proseguire i suoi studi e la sua carriera artistica. Il cantante, durante la prima fase della puntata serale ha già conquistato un posto nella finalissima, sfidando e battendo i colleghi cantanti Deddy e Aka7even.

Sangiovanni vince il premio della critica, le modalità di voto

Sangiovanni ha vinto il premio della critica dell’edizione 2021 del talent show.

Nella finale di Amici 2021 si decreta il vincitore, ma vengono assegnati anche degli importanti premi in denaro, fondamentali per il percorso futuro dei ragazzi.

Tra questi, uno dei più ambiti è, di certo, il premio della critica, assegnato dalla votazione di un parterre di giornalisti. I giudici, in video collegamento, hanno decretato la vittoria di Sangiovanni del premio della critica come dichiarato da Maria de Filippi: “Sangiovanni vince il premio della critica che è del valore di 50.000 euro“.

Sangiovanni vince il premio della critica: le opinioni dei giornalisti

Sangiovanni ha vinto il premio della critica durante la puntata finale di Amici del 2021.

La preferenza è stata accordata al cantante da quasi tutti i giornalisti chiamati a votare.

Tra le motivazioni, soprattutto la capacità del cantante di esibirsi, come sottolineato dal giornalista Renato Franco del Corriere della Sera: “Mi sembra quello che sa stare sul palco meglio di tutti“. Anche Marco Mangiarotti di QN, ha notato delle capacità superiori in Sangiovanni, rispetto agli altri allievi: “Più maturità sul palco…Ha già qualcosina in più, è quello che sa parlare meglio il linguaggio della canzone“.

Sangiovanni porta a casa, quindi, un premio molto ambito, ma resta anche in lizza per la vittoria finale. Infatti, il cantante ha battuto Deddy e Aka7even nella prima fase della puntata.

