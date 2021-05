La compagnia del cigno 2 si appresta a farci vedere i suoi ultimi sviluppi. Domenica 16 maggio 2021 andrà infatti in onda su Rai 1 la sesta ed ultima puntata della serie televisiva. Come si concluderanno le storie che ruotano attorno al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano? La trama degli episodi conclusivi della seconda stagione.

La compagnia del cigno 2: le anticipazioni dei due episodi di domenica 16 maggio 2021

Domenica 16 maggio 2021 assisteremo alle ultime avventure dei giovani musicisti del Conservatorio più conosciuto d’Italia. La prossima domenica andranno in onda i due episodi finali della seconda stagione della serie televisiva di Rai 1, che ci accompagna ormai dall’11 aprile 2021 e che si concluderà domenica.

I fan potranno scoprire, attraverso le anticipazioni della trama, quali saranno gli sviluppi finali.

La compagnia del cigno 2: la trama dell’episodio 11

L’undicesimo episodio che apre la serata finale in compagnia della serie si intitolerà La forza della tempesta. Luca continua a vivere un periodo delicato per le ripercussioni delle accuse che gli sono rivolte di essere stato lui a provocare la morte di Teoman. Avrà vicino Irene che gli dedicherà le sue attenzioni e tutto ciò di cui ha bisogno per salvaguardare la loro famiglia.

Sarà la prima a battersi per dimostrare l’innocenza e buona fede del maestro Marioni. Nel frattempo vedremo Sofia che si avvicina sempre più al parto ma avrà anche attenzioni per Luca, cercando anche lei di dimostrare la sua innocenza spendendosi anche con l’Ispettrice Modiano.

La compagnia del cigno 2: la trama dell’episodio 12

Il dodicesimo episodio si intitolerà La verità. Luca è ormai segnato dalle accuse e provato dal dolore che sta affrontando. Troverà anche i ragazzi del Conservatorio a battersi per lui, tutti disposti a cercare la verità per dimostrare che il Marioni non è il colpevole.

Questo loro atteggiamento colpirà l’ispettrice Modiano che deciderà di rivedere le indagini, dando una nuova speranza a Luca Marioni. Vedremo se i ragazzi avranno portato a galla la verità.