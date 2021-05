Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio tornano ospiti da Barbara d’Urso a Domenica Live per parlare della loro rottura. La giovane è stata duramente messa in discussione dagli ospiti del programma, tra questi Raffaello Tonon, Arianna David e Antonio Razzi, che non hanno mai creduto a questo amore caratterizzato da una forte differenza d’età.

Maria Laura De Vitis a Domenica Live parla della rottura

Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio, ha affrontato il tema della sua recente rottura a Domenica Live, trovando diversi oppositori. Accusata (e non è la prima volta) di aver scelto di stare con lui solo per visibilità e di aver rotto solo perché quella visibilità non è arrivata lei ha risposto duramente: “Assolutamente no!

Se stessi sfruttando Paolo rimarrei insieme iene a lui, non sono un’arrivista, sono sempre stata onesta!”

Eppure la sua arringa difensiva non ha convinto gli opinionisti in studio, Raffaello Tonon, senza peli sulla lingua le ha detto chiaramente che la decisione di lasciarsi è arrivato solo perché “Non hai quagliato nulla”, come lui ha detto rivolgendosi alla giovane. A dargli manforte c’è Arianna David che le ha detto: “Sei una grande attrice!” e poi “Non l’hai mai amato”.

Come si sono lasciati Topolino e Topolina?

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, che si sono dati il soprannome di Topolino e Topolina, si sono lasciati, a detta di lei, di comune accordo, dopo essersi accorti entrambi che l’amore era finito ma non l’affetto: “Da oggi non sono più Topolina, ma solo Maria Laura. Purtroppo è tutto finito, lo dico a malincuore, ma ci vogliamo così bene che Paolo resterà sempre nella mia vita. Vorrei provare amore per Paolo ma non possiamo mentire a noi stessi ed al pubblico. L’amore che ci legava prima per entrambi è finito” ha detto, aggiungendo: “Non siamo stati né io né lui.

Ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione che entrambi purtroppo ultimamente non avevamo più il sentimento d’amore ma era subentrato l’affetto. Io ad oggi non lo amo più, gli voglio molto bene”.

Il commento di Paolo Brosio a Domenica Live

Anche Paolo Brosio era presente in studio e a modo suo ha difeso Maria Laura e i sentimenti che lei ha provato per lui: ll nostro rapporto è stato un legame molto forte da parte di entrambi ha detto, aggiungendo che Maria Laura è stata “L’unica persona venuta in ospedale e poi a Frascati dove ho trascorso la convalescenza è stata lei (…).

Io ho voluto molto bene a Maria Laura ed anche lei mi ha amato. (…) ho avuto due matrimoni e tante relazioni ma quella con Maria Laura è stato molto intenso sin da subito. L’amore è stato ricambiato ma quando ci siamo resi conto che questa cosa è venuta giù…”.