Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, il lunedì che sta per aprirsi davanti ai vostri occhi sembra essere veramente favorevole e positivo per tutte le varie sfere della vostra vita, dal lavoro alle relazioni! Ottime opportunità si configurano per voi sia che siate single, con importanti conoscenze dietro l’angolo, o che siate impegnati da tempo, con un generale rinnovamento dell’intesa con la vostra dolce metà!

Sul posto di lavoro, nel caso occupiate una posizione di comando, vi farete artefici dell’organizzazione di un qualche nuovo progetto che potrà portarvi veramente lontani sulla strada del successo, purché non vi limitiate ad assegnarlo a qualcuno liberandovene e raccogliendone solo i frutti.

Leggi l’oroscopo del 17 maggio per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 17 maggio: amore

Il vostro lunedì, amici single del Capricorno, sembra configurarsi all’insegna delle avventure e delle nuove occasioni!

Nettuno, in posizione favorevole, allarga i vostri orizzonti sentimentali, spingendovi ad esplorare nuove terre che ignoravate. Per voi che siete già impegnati, invece, tutto questo si tradurrà in un rinnovamento dell’intesa con la vostra dolce metà, che potrebbe farsi complice dei vostri piani per il futuro, purché gliene parliate e sia d’accordo con voi, ovviamente!

Oroscopo Capricorno, 17 maggio: lavoro

Nel caso sul posto di lavoro occupaste una posizione di rilievo, questo lunedì potrete mettere in mostra tutte le vostre capacità direttive e organizzative. Qualche nuovo progetto entusiasmante sembra essere alle porte, ma richiederà la vostra completa attenzione, oltre all’aiuto dei vostri collaboratori e sottoposti, assieme potrete arrivare veramente lontano.

Ma ricordatevi che un leader è più apprezzato di un capo, soprattutto quando si sporca le mani!

Oroscopo Capricorno, 17 maggio: fortuna

Benino anche per l’influsso che la Dea bendata della fortuna può riservarsi nella vostra giornata di lunedì, carissimi amici nati sotto il Capricorno! Grazie a lei potrete, al più, evitare o superare facilmente un qualche piccolo problema che il quotidiano potrebbe chiamarvi a risolvere!