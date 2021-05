Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, il lunedì che si configura al vostro orizzonte sembra essere abbastanza positivo, anche se privo di grandi novità o stravolgimenti. È la classica “quiete prima della tempesta”, anche se per voi la tempesta sarà positiva e rinnovatrice! Infatti, queste giornate di calma sembrano essere fini a farvi capire quali aspetti vogliate veramente cambiare nella vostra vita, infondendovi le energie necessarie per riuscirci senza incappare in alcuna complicazione!

Occhio solamente a non prendere decisioni o a dare il via ai cambiamenti per ora, tra poco avrete il supporto degli astri per farlo al meglio! In ogni caso, però, la giornata è decisamente buona e priva di problemi!

Leggi l’oroscopo del 17 maggio per tutti i segni

Oroscopo Leone, 17 maggio: amore

All’interno della vostra coppia stabile e duratura, cari Leone, sarete investiti da una rinnovata voglia di impegnarvi e dare il massimo, in particolar modo se la vostra relazione vi appagasse!

Cercate, come sempre, il supporto della vostra dolce metà, fondamentale per affrontare i cambiamenti a cuore leggero! Voi single, invece, per ora cercate di non impegnarvi nella ricerca dell’amore ma di definire cose vogliate ottenere da un nuovo rapporto!

Oroscopo Leone, 17 maggio: lavoro

Amici del Leone, nella giornata di lunedì le vostre ambiziosissime mete lavorative sembrano essere leggermente più lontane. Potrebbe essere solo un momento di stress che vi offusca un po’ la vista, non abbandonatele e tenetele sempre a mente.

Potrebbe volerci solo più tempo di quanto ne avevate immaginato, ma non dovete mai demordere, né farvi abbattere dalle avversità, continuate a combattere come fate di solito!

Oroscopo Leone, 17 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra essere distratta e non star prestando attenzione a voi in questo lunedì. Cercate di evitare di sfidarla, non si sa mai a che esiti potrebbe portare e il rischio è che ci rimettiate voi.