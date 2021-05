Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 17 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi amici dei Pesci, questo lunedì vi regalerà una buona serie di influssi positivi che si rifletteranno soprattutto negli ambiti più pratici della vita, come il lavoro o le possibilità economiche. Per quanto riguarda la vita sentimentale, infatti, questa rinnovata praticità sembra essere deleteria, facendovi mettere leggermente in secondo piano la sfera erotica ed emotiva.

La vostra dolce metà potrebbe trovare qualcosa da ridire in merito, cercate di evitare il litigio assecondando le sue volontà, vedrete che ne gioverete anche voi! Buone le opportunità per voi single alla ricerca di svago e divertimento senza impegno!

Oroscopo Pesci, 17 maggio: amore

Insomma, cari Pesci, cercate di lasciare la praticità fuori dalla vostra relazione sentimentale, non è decisamente un aspetto utile o da accentuare in questo preciso momento.

La vostra dolce metà, infatti, sembra essere bisognosa di attenzioni emotive e se non foste voi ad offrirgliele potrebbe sentirsi decisamente messa in secondo piano, quindi state attenti!

Oroscopo Pesci, 17 maggio: lavoro

Sul lavoro sembra che qualcosa a breve subirà un importante cambiamento, e questo sarà quasi del tutto favorevole per voi! Quell’occasione che aspettavate da tempo è sempre più vicina e basta che teniate il tiro come avete fatto finora per raggiungerla in brevissimo tempo! Il vostro impegno è la chiave per il successo, e non dovrebbe mai essere messo in secondo piano.

Oroscopo Pesci, 17 maggio: fortuna

La fortuna ha qualcosa in serbo per voi, anche se gli astri non vogliono rendere chiaro di cosa si tratti. I frutti inaspettati di una qualche impresa passata arriveranno solo ora, e l’influsso della Dea bendata sembra doversi riflettere proprio in questo aspetto, cari amici dei Pesci. Voi rimanete aperti ad accogliere le novità, potreste beneficiarne a fondo!