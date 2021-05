Andrea Cerioli rinuncia a combattere per l’immunità e, a L’Isola dei Famosi, alza bandiera bianca rifiutando di sottoporsi a una prova di gioco. Ci volevano resistenza e tanta forza, ma il naufrago non ce l’ha fatta e ha deciso di fermarsi a inizio prova consentendo così al rivale Matteo Diamante di vincerla. Non è servito nemmeno il supporto della fidanzata Arianna dallo studio.

Andrea Cerioli si arrende alla prova di gioco

Andrea Cerioli ha alzato bandiera bianca durante un’importantissima prova di gioco a L’Isola dei Famosi. Il naufrago poteva giocarsi il tutto per tutto in una prova alla pari con il compagno di viaggio e “rivale” Matteo Diamante.

Entrambi hanno dovuto sottoporsi a una prova di forza e resistenza per conquistarsi l’immunità: legati ad una corda, dovevano raggiungere una serie di cocchi a distanze diverse tra loro.

Il primo tentativo per Andrea Cerioli è stato fallimentare ma, anziché riprovarci, ha deciso di rinunciare sin da subito. Inevitabile, alla fine, la vittoria di Matteo. Ma dallo studio moltissimi hanno cercato di esortarlo, da Ilary Blasi alla fidanzata Arianna.

La fidanzata di Andrea: “Amore, provaci!“

Al termine del primo tentativo, quando Cerioli sembrava aver già firmato la resa, Ilary Blasi ha provato ad incitarlo dallo studio: “Andrea perché?

Provaci un’altra volta. Ti stai giocando l’immunità“. Ma il naufrago è visibilmente provato dalla prova e, complice il poco cibo e le energie quasi esaurite, ha risposto: “Non ce la faccio. Quando riesco a farle le faccio, questa non riesco a farla e mi dispiace“.

In extremis Ilary Blasi interpella la fidanzata del naufrago, Arianna, che dallo studio ha cercato di esortarlo: “Amore, provaci! Sei lì, giocatela finché puoi“. Ma per Andrea non c’è verso, la sua forza sembra esaurita e anche la sua risposta lascia intravedere nervosismo: “Non mi interessa, andrò in nomination.

L’altra volta sono stato male, sta prova non riesco a farla, ho le gambe fiacche e non ce la faccio. Bisogna anche saper perdere. Non riesco a farla sta prova, punto“.

Approfondisci

Akash Kumar contro L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago minaccia di abbandonare lo studio: “Non c’è rispetto”