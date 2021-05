Andrea Damante, ospite a Il punto Z di Tommaso Zorzi in onda il 12 maggio su Mediaset Play, racconta del suo nuovo amore per Elisa Visari. Il dj ed ex tronista veneto è follemente innamorato della sua nuova fiamma, la giovanissima modella e attrice Elisa, classe 2001. Si tratterebbe di un sentimento tanto intenso da far desiderare al trentunenne originario di Gela di convolare a nozze e mettere su famiglia.

Andrea Damante, stop alla sindrome di Peter Pan

“Non mi aspettavo di incontrare un amore così – dichiara nel salottino di Zorzi – non sono mai stato tanto innamorato”. E poi continua illustrando i suoi programmi futuri.

“La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose per bene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!”.

La sua propensione alle scappatelle pare ormai appartenere al passato e del tutto archiviata sembra anche la storia con la sua ex, Giulia De Lellis. Eppure l’influencer, sui tradimenti di Andrea, aveva scritto proprio un libro, dal titolo Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

Andrea ed Elisa: l’ufficialità della coppia

Le prime foto ufficiali della nuova coppia risalgono al 14 febbraio, San Valentino.

I due escono per la prima volta allo scoperto su Instagram ritraendosi in atteggiamenti intimi e dedicandosi affettuose didascalie. Tuttavia già altri scatti precedenti avevano fatto nascere qualche sospetto. Andrea ed Elisa, entrambi a Dubai, pubblicavano foto molto simili negli stessi posti, senza però ritrarsi l’un l’altro.

Andrea, l’ex fidanzata Giulia De Lellis e il piccolo Tommy

I due ex fidanzati, Andrea e Giulia condividevano un cagnolino. Tommy, questo il suo nome, trascorreva le sue giornate un po’ da Andrea, un po’ da Giulia, come un vero e proprio figlio di genitori separati.

Adesso i due sembrano aver preso la decisione più saggia. Sempre a Il Punto Z, Andrea dichiara: “Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui“. Giulia d’altra parte sembra aver voltato anche lei pagina. Ora l’influencer ha una relazione con un amico di Andrea, Carlo Gussalli Beretta.