Il paradiso delle signore torna questa settimana con la sua striscia quotidiana in onda come sempre dalle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate della soap opera italiana nella settimana che viene trasmessa da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Sono moltissimi i fan che ogni giorno seguono ed aspettano le vicende de Il paradiso delle signore, arriva ormai alla trasmissione su Rai1 della sua quinta stagione. Dopo le vicende di settimana scorsa continueremo a seguire gli sviluppi riguardanti la situazione di Marcello, la crisi tra Marta e Vittorio e tutte le altre vicissitudini dei protagonisti dell’amata serie.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 17 maggio

Armando e Gloria attirano su di loro le attenzioni di Agnese che sembra ormai essere molto gelosa del loro rapporto, anche se spinta dal suo interesse per l’uomo non capirà che la loro è solo una amicizia. Ludovica cercherà una soluzione per la situazione di Marcello che rimane ancora in carcere. Infine Dante prima di partire vorrà avere un confronto con Vittorio.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 18 maggio

Rocco fa i conti con il suo grande entusiasmo, che Giuseppe cercherà di far tenere basso, dopo aver ricevuto una proposta per la sua abilità da ciclista.

Rocco quindi racconta ad Armando e Maria la notizia avuta dal direttore sportivo. Ludovica sarà sempre alle prese con la voglia di fare chiarezza sulla situazione di Marcello, cercando di risolvere la situazione con l’avvocato Finzi. Gabriella e Marta saranno alle prese con importanti decisioni: la prima dovrà scegliere se andare a Parigi o se restare nel Paradiso delle Signore, mentre la seconda dovrà decidere se rivelare a Vittorio di aver ricevuto una proposta da New York.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 19 maggio

Marta ancora in crisi sul da farsi con la proposta riguardante New York decide di parlarne con Umberto ed Adelaide, facendo trapelare le sue difficoltà sul mettere al corrente Vittorio.

Marcello chiederà a Ludovica, per il bene delle stessa, di mettersi il loro amore alle spalle. Cosimo invece cercherà di capire cosa ne pensa la madre sulla sua eventuale partenza per Parigi.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 20 maggio

Rocco riceve una bella notizia riguardo la carriera sportiva dato che potrà allenarsi in vista del Giro d’Italia.

Marta è ancora alle prese con la difficile scelta di partire o restare per salvare il suo matrimonio con Vittorio, che scopre che la moglie gli ha mentito.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 21 maggio

Nella puntata che conclude questa settimana vedremo Marta che sembra convincersi che il suo matrimonio sia quasi irrecuperabile, tanto che sarà Vittorio a cercare di prendere in mano la situazione e metterà la moglie di fronte ad una scelta. Ludovica, dopo tanti tentativi, riesce a trovare il modo di far uscire Marcello dal carcere. Infine Il Paradiso delle Signore sarà messo in apprensione da una telefonata.

