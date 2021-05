Tancredi è stato uno dei protagonisti dell’edizione appena conclusa di Amici. Eliminato nel corso della semifinale, il 14 maggio è uscito il suo primo disco. Un sogno che si avvera per un giovane che in passato aveva cercato di crearsi un ‘piano B’ e che invece ora si gode il successo che il talent di Maria De Filippi gli ha regalato.

Tancredi: dall’eliminazione in semifinale a Iride

Tancredi Cantù Rajnoldi, in arte semplicemente Tancredi, è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Amici. Dopo essersi guadagnato il serale e aver fatto parte della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, la sua avventura nel talent si è conclusa nel corso della semifinale.

Da allora il 19enne milanese non ha fatto altro che manifestare la sua gratitudine per l’esperienza vissuta ad Amici e per le enormi opportunità che questa gli ha regalato. Prima tra tutte, l’occasione di poter incidere il suo primo album, Iride, nel quale sono raccolti anche alcuni dei brani ascoltati nel corso del talent.

Un’occasione come questa non poteva che essere condivisa con gioia sul profilo Instagram del giovane cantante e rapper: “Oggi è uscito il primo progetto della mia vita. Faccio ancora fatica a credere che tutto questo sia reale e nel caso fosse un sogno spero di non svegliarmi mai.

Si sta realizzando tutto quello che ho sempre voluto e finalmente posso dire di essere veramente felice”.

La gratitudine di Tancredi a Verissimo

Il post prosegue con i ringraziamenti rivolti a Maria De Filippi e al programma di Canale 5, nonché alla Warner Music Italy e Pulp Music per aver creduto nel progetto. Il ringraziamento più speciale però Tancredi lo aveva rivolto al padre durante la puntata di Verissimo del 15 maggio.

Quello che li tiene uniti è un legame davvero forte e speciale. Rispetto al sogno di diventare un cantante racconta: “Ammetto di aver avuto paura, non pensavo di andare direttamente a fare musica, stavo cercando di crearmi un piano B.

Lui mi ha spinto a lasciar stare tutto, inseguire i miei sogni e sta succedendo qualcosa di molto grande. Se devo ripensare a come sono entrato, sono totalmente cambiato, si è aperto tutto quanto”. E aggiunge: “Mi ha detto che è orgoglioso di me ma mi fa un po’ paura, adesso devo dimostrare tutto questo perché questo è solo un inizio. Ormai non c’è più il piano B, ho solo il piano A”.

