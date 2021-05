Sky avrebbe trovato il nuovo conduttore di uno dei suoi programmi di punta: sarebbe infatti intenzionato ad affidare l’edizione di X Factor 2021 ad un volto amatissimo dai giovanissimi che per la prima volta dovrebbe cimentarsi con la conduzione di un programma televisivo. Il nome fatto per il successore di Alessandro Cattelan è quello di Ludovico Tersigni, il nome più chiacchierato per la conduzione della prossima edizione di X Factor.

X Factor 2021: dove ci eravamo lasciati

Dopo dieci anni passati insieme allo stesso conduttore il programma di punta delle reti Sky si trova di fronte ad una grande decisione da prendere: chi sarà l’erede di Alessandro Cattelan?

I nomi si stanno rincorrendo ormai dallo stesso momento in cui il conduttore piemontese ha abbandonato il talent show, dichiarando terminata la sua esperienza al timone del programma e voglioso di nuove esperienze.

Il cerchio sembrava essersi stretto intorno a due nomi che da anni si occupano di musica a diversi livelli. Il primo nome vociferato era quello del vj Marco Maccarini, volto storico di programmi di intrattenimento con sfondo musicale nell’emittente di MTV nei primi anni 2000 e conduttore radiofonico di successo. Il secondo nome paventato è stato invece quello di Lodovica Comello, cantante e presentatrice in rampa di lancio e reduce recentemente dall’esperienza alla conduzione di Italia’s Got Talent.

È stata però la stessa Lodovica a smentire le voci e lasciare tutti con un palmo di naso in mano.

X Factor 2021: le voci sul nuovo presentatore Ludovico Tersigni

Sembrava dunque ancora un nulla di fatto, nulla di deciso insomma. Per lo meno per il momento. Ma sembra non essere più così.

Si stanno infatti alimentando le voci intorno ad un indiscrezione riportata da Dagospia che vedrebbe in pole per condurre il talent Ludovico Tersigni.

Scelta fatta dunque?

Chi è Ludovico Tersigni

Attore in rampa di lancio nato nel 1995, Ludovico è un volto molto amato tra i giovanissimi per i suoi ruoli in alcune serie televisive italiane di punta nel catalogo Netflix. Nipote d’arte, vanta infatti la parentela con il conduttore del programma televisivo Propaganda Live di La7 ossia Diego Bianchi in arte Zoro, fu proprio lo zio a lanciarlo per primo in un lungometraggio dal titolo Arance e martello del 2014. Successivamente la sua carriera prende un’impennata in seguito alla partecipazione prima in un film di Gabriele Muccino e poi successivamente si consacra tra i giovanissimi per aver preso parte ai progetti prodotti da Netflix in Skam Italia e Summertime.

Che Sky abbia preso la decisione finale? Lo scopriremo solo in seguito alla notizia ufficiale. Che non dovrebbe tardare ancora a lungo.