Alessia Marcuzzi chi è: carriera, successi e vita privata, tutto sulla conduttrice de Le Iene

Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva e attrice italiana. Ma non solo, in passato è stata anche doppiatrice e modella, e oggi è pure un’imprenditrice. Da trent’anni nel mondo dello spettacolo, ha saputo fin dagli esordi conquistare il pubblico, ottenendo un notevole successo. Tutto su Alessia Marcuzzi, in questo periodo in onda su Italia 1 il martedì sera con le Iene.

Alessia Marcuzzi chi è: gli esordi

Alessia Marcuzzi è nata a Roma l’11 novembre 1972. Dopo il diploma al liceo linguistico romano Suore di Neveers, ha frequentato la scuola di Dizione e Recitazione Mario Riva. A soli 19 anni, nel 1991, ha esordito in televisione come valletta su Telemontecarlo, partecipando a programmi come Attenti al dettaglio, Qui si gioca e Novantatré.

Nel 1994 è approdata alla Rai, conducendo con Pippo Baudo Tutti a casa, e con Gigi Sabani Il grande gioco dell’oca. Invece, nel 1995, è passata a Mediaset, dove ha condotto Colpo di fulmine per diversi anni su Italia 1, riscontrando un discreto successo. Nel 1996 è stata la presentatrice del Festivalbar, che ha condotto fino al 2002 affiancata da colleghi come Amadeus e Fiorello. Dal 1998 al 2000 ha presentato Mai dire gol, mentre nel 2001 Le Iene.

Alessia Marcuzzi: il successo come conduttrice televisiva

All’inizio degli anni 2000, Alessia Marcuzzi ha lasciato Italia 1 per approdare a Canale 5, prova evidente del successo della presentatrice.

In questi anni ha condotto una serie di programmi di beneficienza: Telegatto, Il galà della pubblicità e La fabbrica del sorriso. Nel 2005 è stato il turno di Scherzi a parte, mentre nel 2006 ha iniziato la conduzione del Grande Fratello, che ha portato avanti fino al 2015 e che l’ha consacrata come una delle presentatrici più apprezzate dal pubblico italiano.

Intanto, in questi anni ha condotto anche Extreme Makeover: Home edition Italia e il Summer Festival, ed è stata giudice a Fashion Style.

Dal 2015 al 2019 ha presentato l’Isola dei Famosi, riscuotendo un discreto successo. Negli ultimi anni ha condotto Temptation Island Vip e Nip, mentre dal 2018 è tornata su Italia 1 come presentatrice del Le Iene.

Alessia Marcuzzi: film, serie tv, doppiaggio e calendari

Alessia Marcuzzi non si è ferma alla conduzione televisiva. Nel 1994 ha debuttato come attrice con un piccolo cammeo dei film Chicken Park e Tra noi due tutto è finito. È tornata al cinema nel 1998 con Il mio West e Tutti gli uomini del deficiente.

L’anno successivo è stata sul piccolo schermo in Un cane e un poliziotto, da cui è stata tratta la serie Tequila e Bonetti. Tra il 2004 e il 2006 è stata la protagonista di Carabinieri.

In questi anni ha partecipato anche alla fiction Il giudice Mastrangelo 2, al film Un amore di strega, e alla sitcom Così fan tutte. Alessia Marcuzzi si è occupata anche di doppiaggio. Nel 2000, infatti, ha prestato la voce all’iguanodonte Neera nel film Disney Dinosauri, mentre nel 2016 ha doppiato Cicogne in missione. La Marcuzzi, tra gli anni ’90 e il 2000, ha posato anche per diversi calendari, pubblicati dalle riviste Max, Panorama e Maxim.

Alessia Marcuzzi: la carriera imprenditoriale e i premi

Alessia Marcuzzi è anche un’imprenditrice. Infatti, gestisce un blog di lifestyle, la Pinella, dove offre consigli di diverso tipo legati al benessere e alla moda. Nel 2012, inoltre, ha fondato l’azienda Marks&Angels, incentrata sulla produzione di borse e accessori in pelle realizzati a mano interamente made in Italy. Nel corso della sua carriera, la Marcuzzi ha vinto diversi premi, tra cui anche due Telegatti.

Alessia Marcuzzi: la vita privata

Alessia Marcuzzi si è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi nel 2014.

Prima, tuttavia, è stata nota per una serie di relazioni sentimentali, che sono state anche bersaglio di critica sui social. Tra le sue storie ha spiccato quella con l’ex calciatore Simone Inzaghi, con cui ha avuto il suo primo figlio, Tommaso.

Poi, si è innamorata di un altro calciatore, Carlo Cudicini. Dopo una breve relazione con l’attore di Un medico in famiglia Pietro Sermonti, ha iniziato una lunga storia con Francesco Facchinetti, da cui è nata la sua seconda figlia, Mia.