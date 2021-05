Anticipazioni le Iene, puntata 18 maggio 2021: gli scherzi al calciatore Giovanni Galli e al cantante Marco Masini

Le Iene tornano in onda stasera martedì 18 maggio 2021, su Italia 1 dalle 21.10, con nuovi servizi. Gli scherzi della puntata di oggi, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band.

Anticipazioni Le Iene puntata 18 maggio: lo scherzo a Giovanni Galli

Secondo le anticipazioni fornite da Mediaset, stasera a Le Iene sarà protagonista di uno scherzo Giovanni Galli, ex portiere del Milan e della Fiorentina, e campione del mondo di Spagna ’82. Complici dello scherzo, organizzato dalla Iena Sebastian Gazzarini, sono le figlie del calciatore. In particolare, le due ragazze convinceranno il padre che la secondogenita, Carolina, si sia fidanzata con Max Felicitas.

Il novello fidanzato è un giovane pornoattore, in cerca di fama e di partecipazioni televisive.

Le due sorelle sono convinte che il padre non prenderà bene questo fidanzamento. Per aggiungere ulteriori difficoltà a Galli, Carolina e Max fingeranno di aver girato dei video durante i loro momenti di intimità. Inoltre, riveleranno all’ex calciatore il rischio che i loro filmati hard possano finire in qualche casa di produzione di film per adulti. Secondo le anticipazioni pubblicate sul sito e sulla pagina Instagram de Le Iene, la reazione del padre non sarà molto pacata.

Ci sarà, invece, un crescendo di violenza nei confronti di Max Felicitas. Galli arriverà, infatti, alle mani e alle intimazioni di cancellare i video.

Anticipazioni Le Iene, puntata di stasera 18 maggio: lo scherzo a Marco Masini

Secondo le anticipazioni di Mediaset e delle Iene, il secondo scherzo riguarderà il cantante Marco Masini. La Iena Stefano Corti, infatti, gli farà credere che ci sia un truffatore che chiede soldi ai fan a nome suo. Il cantante, che ha festeggiato l’anno scorso 30 anni di carriera, allora, vestirà i panni di Iena per un giorno.

Con l’inviato inizierà a investigare per risolvere il mistero e scoprire chi si nasconde dietro alla truffa, in una vera e propria caccia al ladro. Il video delle anticipazioni pubblicato dalle Iene mostra Masini attorniato da “energumeni armati di bastone”. Uno di questi sarebbe proprio il finto truffatore. Alle accuse del cantante, il ragazzo gli svela i suoi piani. Si starebbe vendicando, infatti, perché, 10 anni fa, Masini avrebbe avuto un rapporto sessuale con sua madre.